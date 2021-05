15 mag 2021 12:30

L’ITALIA DELLA MALAGIUSTIZIA - I GENITORI DEL PICCOLO ANGELO, INVESTITO E UCCISO DA UN’AUTO NEL 1984 IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, HANNO DOVUTO ASPETTARE 34 ANNI PER AVERE UN (MINI) INDENNIZZO– NEL 1985 VIENE APERTO UN PROCEDIMENTO CIVILE PER IL RISARCIMENTO. LA PRIMA SENTENZA ARRIVA DOPO 11 ANNI, MA VIENE DICHIARATA NULLA DALLA CORTE D’APPELLO E SI RICOMINCIA DAL PRIMO GRADO. IL PADRE DEL BAMBINO MUORE NEL 2008 E SOLO DIECI ANNI PIÙ TARDI VERRÀ LIQUIDATA UNA SOMMA IRRISORIA...