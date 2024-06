6 giu 2024 08:45

L’ITALIA È UN PARADISO FISCALE SOLO PER I RICCHI “EXPAT” - A MILANO IL PREZZO DELLE CASE È SCHIZZATO IN ALTO ANCHE GRAZIE ALLE NORME LASCHE PER GLI “IMMIGRATI” DELUXE: GRAZIE ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI, HANNO TRASLOCATO IN ITALIA 2MILA MULTIMILIONARI E SVARIATI LAVORATORI CON REDDITO ALTO. MOLTI SI SONO ACCASATI ALL’OMBRA DELLA MADONNINA, CONTRIBUENDO A GONFIARE IL PREZZO DEGLI IMMOBILI E FAR INCAZZARE LE PERSONE “NORMALI”, CHE GUADAGNANO UNA MISERIA E SONO COSTRETTE A SGANCIARE METÀ STIPENDIO IN TASSE...