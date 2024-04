L’ITALIA E’ SPACCATA IN DUE! – UN INCIDENTE A SAN GIOVANNI VALDARNO, ALL’ALTEZZA DI AREZZO, HA BLOCCATO L’AUTOSTRADA "A1" – UN TIR CARICO DI CARNE SI E’ RIBALTATO E HA PRESO FUOCO: IL CONDUCENTE E’ RIUSCITO A SCAPPARE PRIMA DELL’INCIDENDIO –NON CI SONO FERITI MA SI REGISTRA UNA CODA DI 11 CHILOMETRI IN DIREZIONE FIRENZE-ROMA E UN’ALTRA FILA, IN CRESCITA, NEL SENSO OPPOSTO...

Italia spezzata in due all'altezza di Arezzo, lungo la sua principale direttrice di traffico, l'Autostrada del Sole, per un incidente che poco prima delle 16 di venerdì 12 aprile, ha coinvolto un mezzo pesante e che ha creato pesanti problemi in entrambe le carreggiate, nord e sud.

Al momento ci sono 11 km di coda in direzione Firenze-Roma, in aumento, e una fila minore ma anch'essa in crescita, fra Monte San Savino ed Arezzo, in direzione di Milano.

A provocare il caos è stato un Tir, pare carico di carne, che si è ribaltato poco prima del casello di Arezzo, in corsia sud. L'autotreno ha poi preso fuoco, quando il camionista aveva già fatto in tempo a scendere ed allontanarsi. Per consentire l'intervento dei vigili del fuoco di Arezzo, è stato però necessario chiudere l'A1 in entrambe le direzioni. Il che in un'ora di intenso traffico come le 16 ha provocato i disagi di cui si diceva. […]