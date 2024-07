L’ITALIA È SEMPRE LA PRIMA A INTASCARE I SOLDI DA BRUXELLES. IL PROBLEMA POI È INVESTIRE IL MALLOPPO – LA COMMISSIONE UE HA DATO IL VIA LIBERA AL PAGAMENTO DELLA QUINTA RATA DEL PNRR DA 11 MILIARDI DI EURO – SALGONO COSÌ A 113 MILIARDI I FONDI SGANCIATI ALL'ITALIA – MELONI ESULTA: “È STATO SMENTITO CHI SPERAVA NEL NOSTRO FALLIMENTO”. PECCATO CHE FINORA LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SIA ANDATA A RILENTO: IL GOVERNO HA “MESSO A TERRA” APPENA 43 MILIARDI DI FONDI…

VIA LIBERA COMMISSIONE ALLA QUINTA RATA DEL PNRR

(ANSA) - La Commissione Ua dà valutazione preliminare positiva al pagamento della quinta rata del Pnrr dell'Italia. La richiesta a dicembre era su 52 traguardi-obiettivi per 10,6 miliardi (al netto del prefinanziamento per 1,6 miliardi). L'importo della rata è salito a 11,1 miliardi (3,2 sovvenzioni e 7,9 prestiti) per 54 traguardi-obiettivi con l'anticipo, da quanto si apprende, di due obiettivi della sesta rata.

L'esecutivo Ue ha affermato di non poter valutare il raggiungimento di un obiettivo da 110 milioni per motivi metodologici. I pagamenti approvati nel Pnrr italiano salgono ora a 113,5 miliardi su 194,4 miliardi.

++ MELONI, PNRR SMENTISCE CHI PUNTAVA SUL NOSTRO FALLIMENTO ++

giorgia meloni arriva a bruxelles

(ANSA) - "Sono molto contenta di annunciare che la Commissione europea ha approvato oggi il pagamento della quinta rata del Pnrr". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in

un videomessaggio, sottolineando che "è un'ottima notizia per l'Italia, è un'ottima notizia per i cittadini.

È una notizia - ha aggiunto - che ancora una volta smentisce quanti avevano scommesso sul fallimento di questo governo, quanti speravano in cuor loro che l'Italia potesse perdere i soldi dell'Europa per ottenere magari un vantaggio elettorale, mentre lo dicevano. Ma non è andata così. E con il lavoro di questi mesi noi abbiamo dimostrato che tutti quei pronostici erano sbagliati. Lo abbiamo dimostrato facendo quello che sappiamo fare meglio, e cioè studiare i dossier, lavorare, portare a casa i risultati concreti".

