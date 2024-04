L’ITALIA SI PREPARA ALL’INVASIONE DEI TURISTI CAFONI – I SINDACI ADOTTANO MISURE PER CONTRASTARE I VIAGGIATORI “MORDI E FUGGI” CHE AFFOLLANO LE STRADE DURANTE LE FESTE E I PONTI: IL PROSSIMO 25 APRILE A VENEZIA ESORDIRA' IL BIGLIETTO DI INGRESSO DI 5 EURO, DA PAGARE DURANTE LE GIORNATE DI MAGGIORE AFFLUENZA, MENTRE A CAPRI CHI SCENDE DAL TRAGHETTO QUESTO WEEKEND DOVRA' SALDARE PER LA PRIMA VOLTA UNA TASSA DI SBARCO – I “FURBETTI” CHE NON PAGANO LE IMPOSTE RISCHIANO MULTE FINO A 300 EURO…

Estratto dell'articolo di Francesco Bisozzi per “il Messaggero”

Arrivano le nuove tasse contro il turismo d'assalto. A Venezia debutterà il prossimo 25 aprile, Festa della Liberazione, il biglietto di ingresso di 5 euro: una tassa di entrata per i soli turisti mordi e fuggi, ovvero i visitatori giornalieri che vogliono farsi una semplice passeggiata lungo i canali. A Capri invece chi scende dal traghetto questo weekend paga per la prima volta 5 euro di tassa di sbarco: il balzello è raddoppiato a Pasquetta.

L'estate scorsa anche Ponza e Ventotene avevano deciso di rincarare l'imposta.

Parallelamente continuano ad aumentare l'imposta di soggiorno. […] Ma il ticket di accesso a Venezia è una prima assoluta.

IL MODELLO BALI

[…] Nel mondo solo Bali, che è appunto un'isola, in Indonesia, ha adottato una soluzione simile: a da quest'anno i visitatori stranieri devono versare una "entry tax" di 9 euro quando scendono dall'aeroplano. […] A Venezia si dovrà pagare in 29 giornate del 2024, quelle di maggior affluenza, che coincidono con festività e ponti. […] Come detto, la spesa è di 5 euro per persona, dai 14 anni in su. Previste delle eccezioni, per esempio per i titolari della Carta europea della disabilità e i loro accompagnatori, oltre che per i residenti del Veneto, i loro parenti, i pendolari e gli studenti che frequentano scuole e università con sede in città antica o nelle isole minori. […]

Attenzione, perché le multe sono salate. Chi verrà trovato senza il codice Qr, subirà una sanzione compresa tra 50 e 300 euro, più il costo del biglietto. […] Si pagheranno i 5 euro anche il Primo Maggio, nei weekend di giugno e nei primi due di luglio. Ad agosto in compenso i turisti mordi e fuggi non troveranno "ostacoli" sulla loro strada.

Il prossimo anno le tariffe cambieranno. Si andrà dai 3 ai 10 euro a seconda dei giorni e dell'afflusso. Tradotto, visitare piazza San Marco nei giorni meno affollati sarà senz'altro più conveniente. Dalla nuova tassa di accesso si stima che la Serenissima incasserà nel 2024 circa 5 milioni di euro. […]

TESORETTO

Intanto, secondo l'Osservatorio nazionale di Jfc sulla tassa di soggiorno, l'imposta nel 2023 ha portato nelle casse dei Comuni italiani 702 milioni di euro, il 13,4% in più rispetto all'anno precedente. Un record. Sono più di mille i sindaci che tassano i pernottamenti dei turisti. Più di un terzo del tesoretto prodotto dal balzello, il 36,8%, quasi 260 milioni di euro, è andato nel 2023 ai Comuni dell'Italia centrale.

