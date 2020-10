L’ITALIA STA ESPLODENDO. DOPO NAPOLI, ROMA E CATANIA, GUERRIGLIA ANCHE A TORINO. SI SCATENA LA RABBIA CONTRO LE MISURE ANTICOVID: SACCHEGGI, BOMBE CARTA CONTRO LA POLIZIA E DEVASTAZIONE IN CENTRO. FERMATE DIECI PERSONE, CINQUE SONO ULTRAS DI JUVENTUS E TORINO. PRESI D’ASSALTO I NEGOZI DEL LUSSO. TRE FERITI: DUE POLIZIOTTI E UN FOTOREPORTER COLPITO DA UNA BOTTIGLIA SCAGLIATA DAI MANIFESTANTI - VIDEO

IRENE FAMÀ, LODOVICO POLETTO, MASSIMILIANO PEGGIO per lastampa.it

Monta la tensione in piazza Castello, durante una delle due manifestazioni indette questa sera in città a distanza di mezz'ora una dall'altra. In centro, a seguito di un tam tam sui social, ha cominciato a raccogliersi un gruppo di circa cinquecento persone. Una parte di piazza con in mezzo gli ultrà ha lanciato fumogeni e bottiglie contro le forze di polizia schierate davanti alla Regione Piemonte.

Lancio di bombe carta contro la polizia. Scattano le prime cariche. I cinquecento manifestanti si sparpagliano cercando di raggiungere via Po. Cestini rovesciati e dati alle fiamme, monopattini gettati per aria, vetrine infrante in via Roma. La tensione sale mentre i manifestanti si disperdono per le strade del centro, prima di tornare verso il centro della piazza.

Un fotoreporter è rimasto ferito da una bottiglia lanciata dai manifestanti: è stato necessario l'intervento del 118, che lo ha trasportato al pronto soccorso. Altri due feriti sono poliziotti.

Dieci persone sono state fermate, cinque sono ultras della Juventus e del Torino; la loro posizione è ora al vaglio della Questura. Sono stati fermati per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, travisamento e danno di oggetto. Al vaglio della Digos, invece, la posizione per l'ipotesi di devastazione. Sono tutti pregiudicati e nessuno di loro ha un’attività commerciale.

Due negozi della centralissima via Roma sono stati devastati da gruppi di manifestanti costituiti da ultras e bande, soprattutto di stranieri, arrivate dalla periferia. In un caso, un gruppo, dopo aver sfondato la vetrata d'ingresso, si è introdotto all'interno e si è dato al saccheggio. La polizia è riuscita però a recuperare per intero la refurtiva: l'ha trovata nei due borsoni che portavano con sé due nordafricani bloccati da una Volante.

