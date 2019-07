L’LSD STA TORNANDO DI MODA? – DA GWYNETH PALTROW AI MEDICI, IN AMERICA SI PARLA APERTAMENTE DEI BENEFICI DI FUNGHI, ACIDI E MDMA – L’HAPPY FEW DELLA SILICON VALLEY SOSTIENE L’USO LIBERO DELL’LSD E ANCHE I VENTURE CAPITALIST SI SCATENANO IN QUESTA NUOVA CORSA ALL’ORO – I MICRODOSAGGI E IL SAGGIO DI MICHEAL POLLAN: STA ARRIVANDO IL RINASCIMENTO PSICHEDELICO...

Francesco Musolino per businessinsider.com

Direttamente dagli Stati Uniti sta arrivando una calda ondata che rilancia l’LSD e i suoi benefici sulla salute. Non ci credete? Il punto di partenza è certamente il saggio di Michael Pollan, Come cambiare la tua mente (appena pubblicato da Adelphi, tr. da Isabella C. Blum).

Lo studioso americano ha già stravolto – o provato a farlo – la nostra concezione del cibo, firmando testi ormai cult come Cotto e Il dilemma dell’onnivoro, spingendo a tutta forza sulla qualità e la necessaria consapevolezza di ciò che serviamo a tavola, evitando di rifugiarci nelle facili etichettature (vegetariano, vegano, crudista etc). Adesso, il saggista americano, classe ’55 e docente alla Berkeley University, si presenta in pagina ben consapevole di affrontare di petto un tabù. Le sostanze psichedeliche.

“Più che degli psichedelici anni Sessanta – scrive nelle prime pagine – sono un figlio del panico morale scatenato da queste sostanze”. Gli anni sul lettino dell’analista, le leggende metropolitane, i racconti dei bad trip e i richiami mediatici a Charlie Manson hanno fatto il resto, allontanando diverse generazioni dagli acidi, i funghi e le sostanze psicotropiche. Ma poi qualcosa è cambiato. Del resto, anche lo scrittore T.C. Boyle ha pubblicato, Outside Looking In, raccontando la storia di Timothy Leary, il carismatico professore di Harvard divenuto un accanito fan dell’LSD.

Adesso dall’altra parte dell’oceano – dove il weelness è una cosa seria e lo dimostra Goop, l’impero economico fondato da Gwyneth Paltrow – si parla apertamente dei benefici da acidi e funghi magici, di rinascimento psichedelico, tanto che alla Milken Conference, un evento aziendale con i leader delle principali banche, c’era il panel: “Psychedelics: Mind-Enhancing Methods to Well-Being“.

Ed è forse superfluo dire che in Occidente i più forti sostenitori dell’LSD sono nella patria del pensiero creativo e laterale ovvero la Silicon Valley. Sarà un caso? “Le abitudini mentali ci rendono ciechi nei confronti dell’esperienza” – scrive Pollan – viviamo con il paraocchi per la maggior parte del tempo e solo un cambio di scenario ci permette di aprire i sensi (“non a caso la similitudine con il viaggio è così favorevole parlando di sostanze psichedeliche”) e per rilanciare il proprio pensiero, cita Carl Jung: “non è il giovane ma la persona di mezza età ad aver bisogno di un’esperienza del numinoso che la aiuti a scendere a patti con la seconda metà della sua vita”.

Sebbene queste sostanze, legati ai culti religiosi e alle esperienze mistiche, siano in giro da cinquemila anni, oggi si cercano parole che facciano meno paura mediaticamente proprio per favorire un rilancio ma, osserva Pollan, il termine psichedelico, coniato nel 1956, deriva dal greco “che rende manifesta la mente”. Che è proprio ciò che la molecola dietilamide-25 dell’acido lisergico può (eventualmente) fare.

Oggi le cose stanno cambiando. L’industria del benessere non si lascerà sfuggire i possibili benefici derivanti dall’uso dei microdosaggi e come riporta il NYT, l’MDMA può rendere la terapia della parola più efficace o l’ayahuasca (un infuso psichedelico di erbe amazzoniche legato a diversi culti religiosi) aumenta l’empatia e la trascendenza in chi la consuma.

Ma la notizia è senz’altro che sono già state avviate sperimentazioni cliniche di funghi magici contro la depressione, visto che gli psichedelici sembrano disturbare gli schemi di attività del cervello in modo positivo, capaci – citando Pollan – di cambiare la nostra vita, dunque ottimali nel trattamento della depressione, dell’ansia, della dipendenza e del DPTS.

Così non sorprende affatto che i venture capitalist siano scatenati in una nuova corsa all’oro e se l’uso libero e indiscriminato è comunque da sconsigliare e scoraggiare (né Pollan né Boyle sono per la legalizzazione della psilocibina, una triptammina psichedelica presente in alcuni funghi allucinogeni), l’investitore Peter Thiel sta sostenendo una start-up psichedelica per il benessere. C’è un business enorme enorme in arrivo. Siete pronti a sfatare ogni tabù e a cambiare la vostra mente?

