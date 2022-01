C’È LUCE IN FONDO AL TUNNEL DI OMICRON? PICCOLI SEGNALI DI SPERANZA ARRIVANO DA LONDRA DOVE I CASI SONO SCESI PER IL QUINTO GIORNO CONSECUTIVO: I CASI DI CORONAVIRUS NELLA CAPITALE BRITANNICA SONO SCESI DEL 37% RISPETTO AL PICCO DEL 29 DICEMBRE SCORSO E ANCHE I RICOVERI IN OSPEDALE STANNO SCENDENDO – SI SPERA CHE TRA VACCINATI E CHI HA SVILUPPATO GLI ANTICORPI DOPO IL CONTAGIO SI SIA RAGGIUNTO IL PICCO E…

Estratto dell'articolo di Antonello Guerrera per "la Repubblica"

Sono dati provvisori. E con il coronavirus, si naviga a vista. Tuttavia, da qualche giorno a Londra, la prima città colpita duramente da Omicron in Occidente, e tra le meno vaccinate nel Regno Unito, arrivano dati positivi. Inoltre, nonostante il tragico record di 150mila morti di Covid tagliato l'altro ieri, anche a livello nazionale i casi sono scesi per il quinto giorno consecutivo.

Ieri 141.472, su 1,8 milioni di tamponi, e 97 morti, ben lontani dalla stima di tremila morti al giorno dell'Imperial College di qualche mese fa. È il 18,5% in meno rispetto alla settimana scorsa, il calo più sensibile da novembre scorso, prima dell'arrivo di Omicron. E nei grafici prende apparentemente forma il fatidico "picco".

Il virologo Matteo Bassetti in Italia lo ha detto: dopo oltre 200mila nuovi casi al giorno nel Regno Unito, «tra vaccinati e contagiati il 98% della popolazione ha anticorpi, l'immunità di gregge potrebbe essere raggiunta presto». A Londra, almeno si spera, si potrebbe già essere raggiunto il picco di contagi. Per Kevin Fenton, capo della Sanità pubblica della capitale, «è molto probabile».

Insomma, qualcuno vede la luce in fondo al tunnel di Omicron. I casi di coronavirus nella capitale britannica (20.853 ieri) sono scesi del 37% rispetto al picco del 29 dicembre scorso (33.136). Non solo. Anche i ricoveri in ospedale a Londra, dove uno su dieci è stimato essere infetto, stanno scendendo.

Se fino a metà dicembre crescevano del 60% sulla settimana precedente, ora sono in calo da fine 2021: se il 29 dicembre erano oltre 500 giornalieri ora sono poco più di 300, con 4mila persone attualmente in cura. Mentre in media in Inghilterra stanno crescendo del 57% sulla settimana precedente, perché Omicron si sta spostando in nuove aree.

La situazione in alcuni ospedali resta critica, a causa di un decimo del personale sanitario fuori per Covid. Ma, grazie agli straordinari vaccini e alla presunta letalità minore di Omicron, ci sono attualmente circa 18.454 ricoverati (di cui 868 in terapia intensiva) per Covid nel Regno Unito. (…)

