E’ MORTA IVANA TRUMP, LA PRIMA MOGLIE DELL’EX PRESIDENTE AMERICANO (SI SPOSARONO NEL 1977 E SI LASCIARONO NEL 1990) - MODELLA E IMPRENDITRICE DI ORIGINI CECHE, AVEVA 73 ANNI - L’ANNUNCIO DEL TYCOON: “ERA UNA DONNA, MERAVIGLIOSA, BELLISSIMA E PAZZESCA” - SI E’ SPOSATA QUATTRO VOLTE, UNA CON RICCARDO MAZZUCCHELLI NEL 1995. POI ANCORA DUE RELAZIONI IMPORTANTI. LA PRIMA CON GAETANI DELL’AQUILA D’ARAGONA. LA SECONDA CON L’ATTORE E MODELLO ROSSANO RUBICONDI, CON CUI SI UNI’ IN MATRIMONIO NEL 2008…

IL RICORDO DI IVANA TRUMP FATTO DA DONALD TRUMP

Ivana Marie Zelnickova, la prima moglie di Donald Trump, è morta ieri, giovedì 14 luglio, all’età di 73 anni. Lo ha fatto sapere l’ex presidente con un post sul suo Social «Truth»: «Annuncio con grande tristezza a tutti coloro che l’amarono, ed erano tanti, che Ivana Trump è deceduta nella sua casa di Manhattan». In effetti sono ancora numerosi «quelli che l’amavano». A cominciare, naturalmente, dai tre figli avuti con il tycoon newyorkese: Donald Jr, Ivanka ed Eric. Nel 1977 era un’indossatrice nata nell’allora Cecoslovacchia, quando sposò uno dei costruttori americani più rampanti. L’unione durò fino al 1990 e, il primogenito, Donald Jr, ha raccontato che quando seppe dell’imminente separazione non rivolse la parola al padre per un anno.

DONALD E IVANA TRUMP

La famiglia di Ivana rappresentava un mondo alternativo rispetto a quello della grande metropoli. L’ex modella era cresciuta nei boschi, all’aria aperta, con papà Milos che la portava a caccia e a pesca. Nel 1971, però, sposò il suo primo dei quattro mariti: l’austriaco Alfred Winklmayr, maestro di sci. Nel marzo del 1972 ottenne il passaporto austriaco; l’anno dopo lasciò il consorte e emigrò in Canada. Poco dopo eccola a New York, in uno dei club più famosi. Conosce un giovane biondo, alto e ambizioso. «Mi chiamo Donald». Era il 1976. L’anno dopo celebrarono nozze rumorose. Ivana si integrò perfettamente nella società newyorkese degli anni Ottanta: affari, anche spregiudicati, vita notturna brillante, amicizie con i potenti.

ivana trump rossano rubicondi

«È stata una donna meravigliosa, bella e incredibile», scrive ancora Trump che, a un certo punto, le preferì Marla Maples e poi Melania. Ma Ivana era anche manager molto efficiente, maniaca del lavoro, con un certo fiuto e una buona dose di creatività. Partecipò attivamente ai progetti del marito: la Trump Tower sulla Quinta Strada e il Trump Taj Mahal casinò ad Atlantic City, nel New Jersey. Aveva una carica formale nel gruppo: vice presidente per il design di interni, ma in realtà è stata per qualche anno la consigliera più ascoltata da Trump. Un ruolo che quarant’anni dopo è toccato a sua figlia, Ivanka, l’advisor del presidente alla Casa Bianca.

rossano rubicondi ivana trump

Dopo il divorzio, Ivana è rimasta una protagonista della scena mondana. Ha scritto una serie di libri (nessuno memorabile). Si è risposata per la terza volta con un italiano, Riccardo Mazzucchelli nel 1995. Poi ancora due relazioni importanti. La prima con Gaetani dell’Aquila D’Aragona. La seconda con l’attore e modello Rossano Rubicondi . I due si unirono in matrimonio nel 2008.

donald e ivana trump a san pietroburgo

La cerimonia fu celebrata dalla sorella di Trump, la giudice Maryanne Trump Barry. I tabloid erano in fiamme. Lui aveva 36 anni, lei 59. Anche questa volta durò poco: un solo anno. Rossano e Ivana si presero e lasciarono ancora per un’altra decina d’anni, per la gioia dei rotocalchi e delle trasmissioni di gossip. Nel 2019 Rossano morì a soli 49 anni. Ivana, affranta, commentò: «Basta, mi fermo qui». Ha passato gli ultimi anni defilata, ma naturalmente nel lusso della parte migliore di New York, Miami e Saint Tropez.

