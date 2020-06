E’ MORTA TARYN, SORELLA DI ROMINA POWER, DOPO UN ANNO E MEZZO DI LOTTA CONTRO LA LEUCEMIA: AVEVA 67 ANNI - AD ANNUNCIARLO È LA STESSA ROMINA DAL SUO PROFILO INSTAGRAM: “LASCERA’ UN VUOTO IMMENSO POICHE’ ERA UNA CREATURA DI LUCE, UNA MADRE ECCEZIONALE, NONNA AMOREVOLE E SORELLA UNICA PER VIA DEL SUO HUMOUR, GENEROSITA’ E AMORE PER GLI ANIMALI”

TARYN E ROMINA POWER

Un giorno di grande dolore per Romina Power. La sorella Taryn è morta dopo un anno e mezzo di battaglia contro la Leucemia. Ad annunciarlo è la stessa Romina dal suo profilo Instagram. «Mia sorella Taryn - scrive la Power allegando un video in cui canta in auto insieme alla amata sorella - ha raggiunto i nostri genitori alle 9:53 ieri a casa sua nel Wisconsin circondata da i suoi quattro figli e quattro nipoti dopo aver combattuto una dura battaglia di un anno e mezzo contro la Leucemia. Lascera’ un vuoto immenso poiche’ era una creatura di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica per via del suo humour, generosita’ e amore per gli animali , la natura e per i meno fortunati. La migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita!».

ROMINA E TARYN POWER

Taryn Power, sorella minore della cantante, aveva 66 anni. Attrice, era una figura importante nella vita di Romina, con la quale aveva condiviso le gioie e i dolori senza voler apparire a tutti i costi. Nel 1993 rifiutò anche la proposta di Al Bano di trasferirsi in Italia.

In ricordo di Taryn, Romina Power sta pubblicando su Instagram una serie di foto e video che ritraggono la sorella o che le vedono insieme negli anni. Ancora bambine, in bianco e nero, o che duettano insieme solo pochi anni fa. E poi video in cui cantano in auto, felici e spensierate.

