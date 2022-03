E’ MORTO ANTONIO MARTINO, ECONOMISTA E EX MINISTRO DELLA DIFESA E DEGLI ESTERI NEI GOVERNI BERLUSCONI: AVEVA 79 ANNI - TESSERA NUMERO 2 DI FORZA ITALIA, FU TRA I PRINCIPALI PROMOTORI DELLA FINE DELLA LEVA OBBLIGATORIA - SULLA FONDAZIONE DEL PARTITO DEL CAV DISSE: "QUANTO C’È DI MIO NEL PRIMO PROGRAMMA DI FORZA ITALIA DEL 1994? DELLE UNDICI VIDEOCASSETTE PRESENTI NEL KIT DEL CANDIDATO AZZURRO, NOVE ERANO MIE. DISEGNAI UNA DELLE RIFORME LIBERALI PIÙ RADICALI DELLA STORIA EUROPEA”

antonio martino foto di bacco

MORTO EX MINISTRO ANTONIO MARTINO

(ANSA) - Antonio Martino, economista e ex ministro della Difesa e degli Esteri nei governi Berlusconi, è morto. Lo apprende l'ANSA da fonti parlamentari vicine all'economista. Aveva 79 anni ed è stato la tessera numero 2 di Forza Italia.

IL RITRATTO DI ANTONIO MARTINO

Da https://www.cinquantamila.it di Giorgio Dell’Arti

• Messina 22 dicembre 1942. Politico. Eletto alla Camera nel 1994, 1996, 2001, 2006, 2008 (Forza Italia), 2013 (PdL, FI). Ministro degli Esteri nel Berlusconi I (1994-1995), della Difesa nel Berlusconi II e III (2001-2006). Economista, è laureato in Giurisprudenza. «I politici sono come i pannolini: vanno cambiati spesso e per la stessa ragione».

antonio martino

• Tessera numero 2 di Fi. Tra i principali promotori della fine della leva obbligatoria. È segretario scientifico della Fondazione Italia-Usa. Ha insegnato Economia all’Università Luiss di Confindustria.

• Figlio di Gaetano (1900-1967), autorevolissimo esponente del Partito liberale che fu ministro della Pubblica istruzione e degli Esteri negli anni Cinquanta, presidente del Parlamento europeo, rettore dell’Università di Messina e della Sapienza di Roma ecc. «Sono decenni che siamo accusati di slittare a destra. Mio nonno era repubblicano, mio padre liberale, io sono liberista, mia figlia anarco-capitalista».

antonio martino silvio berlusconi 1

• «Se la gode come un matto a fare il provocatore. Ha mandato a memoria più aforismi, aneddoti e giochi di parole lui di quanti elogi e insulti abbiano accumulato Milton Friedman e i suoi amici della scuola monetarista. Gli unici coi quali non ha mai litigato. Inguaribile bastian contrario» (Gian Antonio Stella).

• Tra i fondatori di Forza Italia. «Quanto c’è di Martino nel primo programma di Forza Italia del 1994? “Delle undici videocassette presenti nel kit del candidato azzurro, nove erano mie. Disegnai una delle riforme liberali più radicali della storia europea”» (Vittorio Zincone).

antonio martino silvio berlusconi 3

• «Tutti dicono che l’estremismo è una forma di parassitismo mentale. Io credo che sia il contrario. Che sia parassita la moderazione. Chi è il moderato in Italia? Chi fa la media ponderata dell’opinione degli altri per non urtare nessuno. Ma se una cosa è sbagliata va combattuta fino in fondo. Tengo molto alle mie idee. Non sono disposto ad accettare compromessi su tutto. Quando Berlusconi mi chiese di entrare nel suo governo come ministro degli Esteri chiamai per un consiglio il mio amico Friedman: cosa devo fare? Mi disse: accetta i compromessi sui dettagli, ma mai sui principi. Io ero contentissimo. Solo che si era dimenticato di dirmi quali erano i dettagli e quali i principi».

• Sposato con l’americana Carol, due figli.