C’È UN NUOVO GEORGE FLOYD! – LA POLIZIA DI PHOENIX, IN ARIZONA HA UCCISO UN UOMO ISPANICO BARRICATO NELLA SUA AUTO CON ALMENO OTTO COLPI A BRUCIAPELO – LA VERSIONE DEGLI AGENTI È CHE JAMES GARCIA, QUESTO IL NOME DELLA VITTIMA, AVREBBE PRESO IN MANO UNA PISTOLA QUANDO GLI HANNO CHIESTO DI USCIRE DALLA MACCHINA, MA I TESTIMONI SOSTENGONO INVECE CHE “HANNO FATTO IL POSSIBILE PER AMMAZZARLO” - VIDEO CHOC

Susanna Picone per www.fanpage.it

poliziotti uccidono un ispanico a phoenix, arizona 3

La polizia di Phoenix, in Arizona, ha ucciso un uomo ispanico che si trovava barricato nella sua auto con almeno otto colpi a bruciapelo.

L’episodio, che arriva dopo le proteste scatenate dall’uccisione di George Floyd a Minneapolis e da altre simili vicende controverse, ha innescato nuove polemiche anche per le due diverse e opposte versioni sull'accaduto, in parte documentato dal video.

omicidio george floyd 1

Quello che si vede nel video è che James Garcia, questo il nome della vittima, è stato ucciso mentre si trovava in auto. La raffica di proiettili che ha investito l’uomo non poteva lasciargli scampo. Cosa è successo prima però non è ancora chiaro.

La versione della polizia di Phoenix

La polizia sostiene di aver ricevuto, sabato 4 luglio, la richiesta d'aiuto da parte un cittadino di un sobborgo a nord-est di Phoenix che segnalava il ritorno di una persona armata che lo aveva precedentemente aggredito.

Gli agenti avrebbero quindi individuato il sospetto nella vettura parcheggiata sotto un condominio, gli avrebbero chiesto di uscire dall'auto, ma lui avrebbe messo mano a una pistola.

A questo punto i poliziotti, che come si vede nel video avevano circondato l'auto, hanno sparato diversi colpi contro l’uomo, poi dichiarato morto in ospedale. Nel filmato si vede la scena ma non se il sospetto stava brandendo un'arma. Si sentono invece le grida e anche insulti della gente per strada.

CRITICAL INCIDENT BRIEFING: Officer-Involved Shooting On July 4, 2020, shortly before 1pm, a 911 caller asked for... Pubblicato da Phoenix Police Department su Sabato 4 luglio 2020

poliziotti uccidono un ispanico a phoenix, arizona 2

L'altra versione: "Hanno fatto il possibile per ammazzarlo"

L’altra versione dell’accaduto sarebbe quella della persona che ha girato il video e che dice di essere un amico della vittima.

“Hanno fatto il possibile per ammazzarlo”, avrebbe dichiarato lui, aggiungendo che Garcia si era solo appisolato nella sua auto. Non sembra credere alla versione della polizia neppure il consigliere comunale Carlos Garcia, che ha chiesto – come tanti altri – siano diffuse al più presto le immagini registrate dalla bodycam degli agenti intervenuti.

omicidio george floyd 2

Le proteste per l'episodio sono scoppiate a Phoenix domenica notte, con dozzine di manifestanti che hanno marciato verso il distretto di polizia.

nike don't do it spot dopo la morte di george floyd GEORGE FLOYD DURANTE L ARRESTO proteste per la morte di george floyd omicidio di george floyd GEORGE FLOYD le proteste di los angeles per george floyd 3 funerale george floyd 1 poliziotti uccidono un ispanico a phoenix, arizona maglietta con la faccia di george floyd

rissa tra due donne in un distributore di phoenix, arizona 3 poliziotti uccidono un ispanico a phoenix, arizona 1