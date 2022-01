L’OBBLIGO VACCINALE SEMBRA UNA BARZELLETTA: PER GLI OVER 50 CHE NON SI IMMUNIZZANO LA SANZIONE È DI SOLI 100 EURO, PER DI PIÙ UNA TANTUM (PER DIRE: CHI VIENE BECCATO SENZA MASCHERINA SUL BUS DEVE PAGARE 400 EURO) - SARÀ L’AGENZIA DELLE ENTRATE A FARE I CONTROLLI INCROCIANDO I DATI. PER I LAVORATORI SPROVVISTI DI SUPER GREEN PASS LA MULTA VA DA 600 A 1500 EURO

vaccino

1- MULTA DI 100 EURO PER CHI NON SI VACCINA L'AGENZIA DELLE ENTRATE FARÀ I CONTROLLI

Grazia Longo per "la Stampa"

Tra gli over 50 non potranno esserci i "furbetti del vaccino". Il decreto, infatti, prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l'obbligo vaccinale a partire dal primo febbraio 2022, una sanzione di 100 euro una tantum.

E non si potrà sfuggire dai controlli perché la sanzione sarà irrogata dall'Agenzia delle entrate, attraverso l'incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.

Super green pass nei bar 5

Per i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti non vaccinati, soggetti all'obbligo di possedere un Green Pass rafforzato dal 15 febbraio 2022, è inoltre prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo.

Come già avviene per i lavoratori sprovvisti di Green Pass, anche i lavoratori ultra-cinquantenni che dal 15 febbraio 2022 saranno sprovvisti di Green Pass rafforzato al momento dell'accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

controllori di green pass 2

Per le persone che accedono senza Green Pass ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averlo, invece, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del Green Pass se omette il controllo. Per le attività come parrucchieri, barbieri o estetisti, la richiesta del Green Pass base entrerà in vigore dal 20 gennaio. Novità anche per lo smart working: i ministri Brunetta e Orlando hanno firmato una circolare per invitare le aziende pubbliche e private a utilizzare tutti gli strumenti a disposizione.

LA TERZA DOSE DEL VACCINO ANTI-COVID

2 - SANZIONI PER L’OBBLIGO VACCINALE OVER 50: TUTTE LE MULTE PREVISTE DAL NUOVO DECRETO

Monica Guerzoni per www.corriere.it

Il nuovo decreto che introduce l’obbligo vaccinale per i cittadini over 50 prevede sanzioni per chi non lo rispetta e conferma le altre sanzioni già previste dai precedenti provvedimenti.

roma vaccinazione anti covid 19 per i maturandi 2

Obbligo over 50

100 euro: è la sanzione che rischia chi non rispetta l’obbligo. Se non ci si vaccina entro il 1 febbraio scatta la sanzione. È possibile che vengano effettuati controlli attraverso i medici di base e verifiche sull’anagrafe vaccinale.

Lavoratori

Tutti i lavoratori devono avere il green pass base (rilascia chi ha tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore). L’obbligo vaccinale è previsto per personale sanitario, personale scolastico, personale universitario, forze dell’ordine, lavoratori dei servizi esterni delle Rsa.

ROBERTO SPERANZA MARIO DRAGHI

L’obbligo vaccinale è previsto per tutti i lavoratori pubblici e privati di tutte le categorie che hanno più di 50 anni. Per tutti coloro che non rispettano la normativa dopo cinque giorni di assenza scatta la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio ma non sono previste conseguenze disciplinari. Chi viene trovato senza green pass rischia la multa da 600 euro a 1500 euro.

Controllori

All’interno delle aziende pubbliche e private chi non fa rispettare l’obbligo di green pass rischia la multa da 400 a 1000 euro.

VACCINAZIONE CORONAVIRUS

Uffici, negozi, trasporti

I cittadini che non esibiscono il green pass base o rafforzato e i negozianti che non lo richiedono rischiano la multa da 400 a 1000 euro.

Ristoranti e locali pubblici

I clienti che non esibiscono il green pass base o rafforzato rischiano la multa da 400 a 1000 euro. I gestori dei locali pubblici che non chiedono il green pass dopo tre sanzioni in tre giorni diversi rischiano la chiusura del locale per dieci giorni.

manifestazioni dei no green pass 8