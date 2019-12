QUESTO SI' CHE E' FARE TURISMO! - TANA PER LA NEO ASSESSORA AL TURISMO DI NAPOLI, ELEONORA DE MAJO, PALADINA DELLA BATTAGLIA CONTRO L'INVASIONE DI VISITATORI NEL CENTRO STORICO: HA SFRUTTATO LA SUA CASA PER OSPITARE I TURISTI - “CI PAGAVO IL MUTUO. NON CI VEDO NULLA DI CONTRADDITTORIO SE LO FAI NELLA CASA DOVE RISIEDI E PAGHI LE TASSE. IL PROBLEMA È CHI GESTISCE DIECI APPARTAMENTI…”