S’ODE UN TINTINNIO DI MANETTE - ESEGUITI IN LOMBARDIA E PIEMONTE 43 ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE, DI CUI 12 IN CARCERE, NELL'AMBITO DI UN'INCHIESTA SU DUE GRUPPI CRIMINALI COSTITUITI DA ESPONENTI POLITICI, AMMINISTRATORI PUBBLICI E IMPRENDITORI, ACCUSATI DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - TRA GLI ARRESTATI FABIO ALTITONANTE, SOTTOSEGRETARIO ALL'AREA EXPO DELLA REGIONE LOMBARDIA E IL CONSIGLIERE COMUNALE MILANESE E VICECOORDINATORE REGIONALE DI FORZA ITALIA PIETRO TATARELLA, CANDIDATO ALLE EUROPEE...

TANGENTI:ARRESTATI CONSIGLIERE REGIONE E CANDIDATO FI

(ANSA) - Ci sono il consigliere regionale Fabio Altitonante, sottosegretario all'area Expo della Regione Lombardia e il consigliere comunale milanese e vicecoordinatore regionale di Forza Italia Pietro Tatarella, candidato alle Europee, tra gli arrestati nell'operazione della Dda di Milano che ha tra i protagonisti, per uno dei filoni dell'inchiesta, l'imprenditore del settore rifiuti e bonifiche ambientali, Daniele D'Alfonso della Ecol-Service srl, anch'egli arrestato.

Manette

TANGENTI: 43 ORDINANZE DDA MILANO, ANCHE POLITICI

(ANSA) - I carabinieri di Monza e la Gdf di Varese stanno eseguendo in Lombardia e Piemonte 43 ordinanze di custodia cautelare, di cui 12 in carcere, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Dda milanese su due gruppi criminali operativi tra Milano e Varese costituiti da esponenti politici, amministratori pubblici e imprenditori, accusati a vario titolo di associazione per delinquere aggravata dall'aver favorito un'associazione di tipo mafioso, corruzione e turbata libertà degli incanti, finalizzati alla spartizione e all'aggiudicazione di appalti pubblici.

FABIO ALTITONANTE

TANGENTI: 95 INDAGATI, ANCHE FINANZIAMENTO ILLECITO

(ANSA) - Sono 95 in totale le persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere aggravata dall'aver favorito un'associazione di tipo mafioso, finalizzata a corruzione, finanziamento illecito ai partiti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, false fatturazioni per operazioni inesistenti, auto riciclaggio e abuso d'ufficio, nell'inchiesta coordinata dal Procuratore Aggiunto e responsabile della Dda Alessandra Dolci e dai pm Silvia Bonardi, Adriano Scudieri e Luigi Furno.

Delle 43 persone destinatarie del provvedimento, firmate dal gip Raffaella Massacrino, 12 sono finite in carcere, 16 ai domiciliari, 3 con obbligo di dimora e 12 con obbligo di firma. Di queste solo 9 sono accusate di associazione a delinquere. Sono duecentocinquanta i militari, tra carabinieri e finanzieri impegnati dalle prime luce dell'alba nell'esecuzione misure cautelari nelle province di Milano, Varese, Monza e Brianza, Pavia, Novara, Alessandria, Torino e Asti.