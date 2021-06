L’ODIO NON RISPARMIA NEANCHE I MORTI - IMBRATTATO IL MURALE DISEGNATO DAVANTI A UN LICEO NEL CENTRO DI PESCARA CHE IMMORTALA WILLY MONTEIRO, IL RAGAZZO DI ORIGINI CAPOVERDIANE PESTATO A MORTE A COLLEFERRO NELLA NOTTE TRA IL 5 E IL 6 SETTEMBRE 2020 PER DIFENDERE UN AMICO – LA DIGOS STA ANALIZZANDO I FILMATI DELLE TELECAMERE IN ZONA PER INDIVIDUARE I RESPONSABILI: “IPOTESI MOVENTE RAZZIALE”

MURALE WILLY MONTEIRO

Michela Allegri per "il Messaggero"

Un giovane gentile, morto per aiutare un amico. Un supereroe moderno, ucciso di botte a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 da un branco di violenti. A pochi giorni di distanza dall' inizio del processo per l' omicidio di Willy Monteiro Duarte, l' odio riesplode. Un odio che sembra non conoscere fine. Il murale disegnato davanti a un liceo classico nel centro di Pescara, che immortala Willy vestito da Superman, è stato vandalizzato e potrebbe trattarsi di uno sfregio con movente razziale.

MURALE WILLY MONTEIRO VANDALIZZATO

Il volto sorridente del giovane chef è ora coperto da una macchia di vernice bianca. Potrebbe non trattarsi di un caso, considerando la vicenda giudiziaria: giovedì prossimo, il 10 giugno, davanti alla Corte d' Assise del Tribunale di Frosinone, ci sarà la prima udienza a carico dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi e dei loro amici Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, tutti accusati dell' omicidio volontario del ventunenne capoverdiano. Il dibattimento si svolgerà a porte chiuse, per evitare ressa in aula in tempi di Covid. Il pestaggio, violentissimo, aveva sconvolto l' Italia.

L' AGGRESSIONE

willy

Willy era stato colpito ripetutamente, anche quando era già in terra, inerme. Il branco voleva dimostrare la sua forza, voleva uccidere. Un' ostentazione folle, l' ennesima, il culmine di una vita di apparenze mostrata tra palestre e social, secondo la ricostruzione degli inquirenti: campioni di MMA, un' arte marziale mista e micidiale, i fratelli Bianchi pubblicavano in continuazione foto di scontri, muscoli, auto e vestiti di lusso. Era stato il gip di Velletri, Giuseppe Boccarrato, a sottolineare nell' ordinanza che i quattro, colpendo ripetutamente Willy, «con una violenza del tutto sproporzionata alla volontà di arrecargli delle semplici lesioni», avrebbero «previsto e voluto la morte o il grave ferimento della vittima».

fratelli bianchi

A confermarlo, l' autopsia: gli avevano spaccato il cuore, i polmoni, la milza e il fegato. Il corpo di Willy era straziato, tutti gli organi vitali erano stati interessati da emorragie per i calci e i pugni subiti. I testimoni avevano confermato: «Willy veniva aggredito nonostante fosse del tutto estraneo alla discussione in corso». Tradotto, per il gip: «I quattro, nel colpirlo e infierendo con crudeltà su un ragazzo inerme, erano animati semplicemente, dalla volontà di dimostrare la forza del proprio gruppo».

funerali willy

Sul curriculum giudiziario degli imputati c' è anche altro. Dopo il massacro di Willy, in molti hanno parlato di atteggiamenti prevaricatori e violenti dei fratelli Bianchi, conosciuti e temuti ad Artena, il loro paese di origine alle porte di Roma. Lo scorso 20 maggio, i due sono stati anche condannati per spaccio: cinque anni e quattro mesi di carcere.

giuseppe conte ai funerali di willy monteiro

LA NORMA

La tragedia ci Colleferro aveva smosso l' Italia intera. Willy è diventato un eroe buono e coraggioso, ucciso per avere difeso un amico aggredito dal branco. La norma introdotta per bandire i violenti dai locali porta il suo nome. Ma, forse, non è stato abbastanza. L' autore del murale, il writer Ipman, ventottenne di Francavilla a mare, è incredulo. «Sporcare il viso di Willy con della vernice bianca mi sconcerta - ha detto - Spero che non si tratti di un episodio a sfondo razziale. A quel graffito ero affezionato, sarà riproposto. Lo realizzerò di nuovo a Pescara e a Roma».

i funerali di willy monteiro 1

Intanto gli investigatori della Digos contano di dare presto un nome agli autori dell' atto vandalico: stanno analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza della scuola di via Firenze, ma anche dei locali e dei negozi nelle vie circostanti. Viene seguita pure un' altra pista: potrebbe trattarsi diun raid vandalico compiuto la notte del 30 aprile dagli studenti di un altro liceo. Gli autori della spedizione, già identificati, avevano inneggiato al fascismo. Il movente razziale, quindi, potrebbe essere concreto.

WILLY E I FRATELLI BIANCHI WILLY 1 gabriele e marco bianchi willy 2 willy willy i fratelli bianchi i funerali di willy monteiro 4 i funerali di willy monteiro 6 Colleferro willy funerali willy i funerali di willy monteiro 8 funerali willy conte zinga lamorgese GIUSEPPE CONTE E NICOLA ZINGARETTI AI FUNERALI DI WILLY MONTEIRO