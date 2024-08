5 ago 2024 19:11

L’ONU NON PUÒ ESSERE CONSIDERATA IMPARZIALE: I SUOI DIPENDENTI SONO COMPLICI DI HAMAS – ANCHE LE NAZIONI UNITE RICONOSCONO CHE NOVE PERSONE, IN FORZA ALL’UNRWA, L’AGENZIA PER I RIFUGIATI, “POTREBBERO ESSERE STATI COINVOLTI” NEL POGROM DEL 7 OTTOBRE IN ISRAELE, DOVE 1200 PERSONE SONO STATE STUPRATE, TORTURATE E TRUCIDATE - IL "POTREBBERO" È UNA FORMULA GENERICA PER SALVARE LE CHIAPPE, VISTO CHE LE PROVE CI SONO E LO AMMETTONO ANCHE AL PALAZZO DI VETRO: “ABBIAMO INFORMAZIONIO SUFFICIENTI PER LICENZIARLI…”