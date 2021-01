È L’ORA DEL BOLLETTINO - IN ITALIA 11.629 NUOVI CASI E 299 MORTI. DIMINUISCONO LE VITTIME: È IL DATO PIÙ BASSO DI GENNAIO - MENO CONTAGI CON MENO TAMPONI (216.211), MA IL TASSO DI POSITIVITÀ SALE AL 5,4% (IERI 4,6%) - I CITTADINI VACCINATI SONO 1.370.449: DI QUESTI 93.662 ITALIANI HANNO RICEVUTO LA SECONDA DOSE…

Paola Caruso per "www.corriere.it"

tamponi rapidi

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 2.466.813 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 11.629, +0,5% rispetto al giorno prima (ieri erano +13.331), di cui 7.956 positivi identificati attraverso i test rapidi (ieri erano +7.324).

I decessi odierni sono 299, +0,3% (ieri erano +488), per un totale di 85.461 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono 1.882.074 complessivamente: 10.885 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, +0,6% (ieri erano +16.062). E gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in totale 499.278, pari a +444 rispetto a ieri, +0,1% (ieri erano -3.219).

Diminuiscono in modo sensibile le vittime: è il dato più basso del mese di gennaio (erano 347 il 3 gennaio).

TAMPONI 6

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 216.211, ovvero 70.120 in meno rispetto a ieri quando erano stati 286.331. Mentre il tasso di positività è 5,4% (l’approssimazione di 5,378%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 5 sono risultati positivi; ieri era 4,6%.

Dal 15 gennaio questa percentuale casi/tamponi è calcolata contando anche i test rapidi, di conseguenza è più bassa rispetto a quella dei bollettini precedenti al 15 gennaio e non è possibile fare confronti con lo storico. Qui la mappa del contagio in Italia.

tampone

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri, a fronte di meno tamponi, come accade sempre la domenica (perché sono comunicate le analisi processate durante il sabato, in numero inferiore rispetto a quelle infrasettimanali). È l’effetto weekend — che si protrae fino a lunedì compreso — che fa abbassare la curva. Perché il rapporto di casi su tamponi sale al 5,4% dal 4,6% di ieri. L’epidemia è ancora fuori controllo, come ha precisato Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute nella conferenza stampa di sabato, perché se non si scende a cinque-diecimila casi giornalieri in modo stabile non è possibile riattivare il tracciamento.

La situazione del sistema sanitario

COVID TERAPIA INTENSIVA

In calo le degenze ordinare, ma aumentano le terapie intensive dopo cinque giorni in fase di decrescita. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -94 (ieri -288), per un totale di 21.309 ricoverati. Mentre i posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +14. (ieri -4), portando il totale dei malati più gravi a 2.400. La variazione dei posti letto occupati, in area critica e non, indica il saldo tra i pazienti usciti e quelli entrati in ospedale nelle ultime 24 ore. I nuovi ingressi in TI sono +120 (ieri +174).

tamponi drive in a milano 4

I dati sui vaccinati

I cittadini vaccinati sono oltre 1,3 milioni, per la precisione 1.370.449. Di questi, 93.662 italiani hanno ricevuto la seconda dose, secondo i dati del 24 gennaio forniti alle ore 16.02, come indica il «Report vaccini anti Covid-19» in continuo aggiornamento sul sito del governo e consultabile qui.

tamponi rapidi a palermo 3 tamponi drive in a milano 3 coronavirus ospedale di varese coronavirus tamponi a palermo tamponi drive in a milano 2 tamponi drive in a milano 1