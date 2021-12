26 dic 2021 18:06

È L’ORA DEL BOLLETTINO – I NUOVI CONTAGI SONO 24.883 NELLE ULTIME 24 ORE, MA C’È POCO DA STARE SERENI: CON APPENA 217MILA TAMPONI IL TASSO DI POSITIVITÀ SCHIZZA ALL’11.5% - I DECESSI ODIERNI SONO 81 - SONO 1.089 I PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA IN ITALIA (18 IN PIÙ) - I RICOVERATI CON SINTOMI NEI REPARTI ORDINARI SONO 328 IN PIÙ DI IERI E SFONDANO IL TETTO DEI 9MILA…