È L’ORA DEL BOLLETTINO! – OGGI 7 MORTI E 4.743 NUOVI CASI DI CORONAVIRUS CON 176.653 TAMPONI EFFETTUATI, IN CALO (COME OGNI DOMENICA) RISPETTO A IERI – IL TASSO DI POSITIVITÀ CRESCE AL 2,7%, I RICOVERATI SONO 1.382 IN TOTALE (+16 RISPETTO A IERI) – LE DOSI DI VACCINO SONO 64,9 MILIONI, CON 29,8 MILIONI DI ITALIANI CHE HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE

Francesca Del Boca per www.corriere.it

vaccinazioni in italia

Sono 4.743 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 5.140, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.317.415 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 7 (ieri sono stati 5), per un totale di 127.949 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.123.209. Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 66.257, con un incremento di + 3.734 (+3.771 il giorno precedente). Il tasso di positività sale a 2,7%.

I vaccinati

roma vaccinazione anti covid 19 per i maturandi 6

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 64,9 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 29,8 milioni (55,21% della popolazione over 12).Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report «Vaccini anti Covid-19» sul sito del governo.

I tamponi e lo scenario

Sono 176.653 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia; ieri sono stati 258.929. Il tasso di positività sale al 2,7%, in salita rispetto al 2% di ieri. Qui la mappa del contagio in Italia.

Il sistema sanitario

Il ricoverati con sintomi sono 1.392 in totale. Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 16 (il numero più alto si registra anche oggi in Sicilia, con 3 nuovi ingressi).

roma vaccinazione anti covid 19 per i maturandi 5 roma vaccinazione anti covid 19 per i maturandi 4