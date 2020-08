18 ago 2020 17:43

È L’ORA DEL BOLLETTINO – TORNANO A CRESCERE I CONTAGI MA ANCHE I TAMPONI: OGGI I NUOVI POSITIVI SONO 403 E I TEST 53.976 (IERI ERANO 30MILA), I DIMESSI/GUARITI SONO 174 E I MORTI 5 – IN CRESCITA ANCHE I RICOVERATI, MA I MALATI IN TERAPIA INTENSIVA RIMANGONO 58 – I NUMERI REGIONE PER REGIONE: SOLO NELLA PROVINCIA DI BOLZANO E IN VALLE D’AOSTA NON CI SONO NUOVI CASI…