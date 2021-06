È L’ORA DEL BOLLETTINO - OGGI 1.390 I NUOVI CASI E 26 MORTI (IERI ERANO 52) – I TAMPONI EFFETTUATI SONO STATI 134.136. IL TASSO DI POSITIVITÀ RISALE ALL’1% - LA REGIONE CON IL MAGGIOR NUMERO DI NUOVI POSITIVI È LA LOMBARDIA SEGUITA DA SICILIA E CAMPANIA - IN TOTALE, LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO 41,8 MILIONI CON 13,9 MILIONI - IL DETTAGLIO DELLE REGIONI

Valentina Santarpia per "www.corriere.it"

Tamponi Covid

Sono 1.390 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +1.723, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.244.872 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 26 (ieri sono stati +52), per un totale di 127.002 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.957.557 e 3.460 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +5.893). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 160.313, pari a -2.096 in meno rispetto a ieri (-4.070 il giorno prima).

tamponi scuola

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 134.136, mentre il tasso di positività è 1%: vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, 1 è risultato positivo; ieri era 0,8%. Ma sono stati effettuati molti meno tamponi: 134.136, il 37% in meno. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (257) davanti a Sicilia (183), Campania (147), Lazio (127), Toscana e Emilia-Romagna (123). Qui la mappa del contagio in Italia.

Le vittime

Diminuiscono le vittime: sono 26 le persone che hanno perso la vita contro le 52 di ieri. Sono undici le regioni che non registrano decessi: Veneto, Lazio, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Abruzzo, Umbria, Molise, Basilicata, Valle d’Aosta, a cui si aggiungono le Province autonome di Bolzano e Trento.

Il sistema sanitario

tamponi

Prosegue la riduzione delle ospedalizzazioni, in area critica e non. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -113 (ieri -221), per un totale di 3542 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono 565 (9 in meno rispetto a ieri), con 20 nuovi ingressi in rianimazione (ieri +25).

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 41,8 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 13,9 milioni. Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report «Vaccini anti Covid-19» sul sito del governo.

I casi regione per regione

tamponi 1

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 839.475: +257 casi (ieri +255) con 26.842 tamponi

Veneto 424.615: +87 casi (ieri +67) con 16.108 tamponi

Campania 422.539: +147 casi (ieri +187) con 10.134 tamponi

Emilia-Romagna 385.684: +123 casi (ieri +105) con 10.346 tamponi

Piemonte 362.146: +59 casi (ieri +90) con 8.100 tamponi

Lazio 344.407: +127 casi (ieri +164) con 17.421 tamponi

Puglia 252.233: +73 casi (ieri +140) con 4.001 tamponi

Toscana 243.375: +123 casi (ieri +146) con 12.175 tamponi

Sicilia 229.340: +183 casi (ieri +263) con 6.797 tamponi

tamponi a scuola

Friuli-Venezia Giulia 107.369: +11 casi (ieri +36) con 3.084 tamponi

Marche 103.411: +33 casi (ieri +34) con 2.183 tamponi

Liguria 103.051: +10 casi (ieri +21) con 2.718 tamponi

Abruzzo 74.464: +14 casi (ieri +29) con 3.392 tamponi

P. A. Bolzano 73.193: +8 casi (ieri +34) con 1.766 tamponi

Calabria 68.232: +72 casi (ieri +80) con 1.585 tamponi

Sardegna 57.008: +11 casi (ieri +20) con 1.837 tamponi

Umbria 56.667: +11 casi (ieri +21) con 3.283 tamponi

P. A. Trento 45.687: +11 casi (ieri +12) con 1.239 tamponi

Basilicata 26.688: +27 casi (ieri +13) con 470 tamponi

Molise 13.632: +2 casi (ieri +4) con 313 tamponi

Valle d’Aosta 11.656: +1 caso (ieri +2) con 342 tamponi

vaccino alle giovani donne

I decessi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 33.726: +6 decessi (ieri +13)

Veneto 11.600: 0 decessi (ieri +1)

Campania 7.337: +3 decessi (ieri +8)

Emilia-Romagna 13.233: +3 decessi (ieri nessun decesso)

Piemonte 11.675: +1 decesso (ieri +4)

Lazio 8.262: 0 decessi (ieri +8)

Puglia 6.588: 0 decessi (ieri +3)

Toscana 6.816: +6 decessi (ieri +5)

Sicilia 5.905: +5 decessi (ieri +3)

TAMPONI RAPIDI

Friuli-Venezia Giulia 3.794: 0 decessi (ieri 0)

Marche 3.025: 0 decessi (anche ieri nessun decesso)

Liguria 4.342: 0 decessi (anche ieri nessun decesso)

Abruzzo 2.502: 0 decessi (ieri +2)

P. A. Bolzano 1.180: 0 decessi (anche ieri nessun decesso)

Calabria 1.208: +1 decesso (ieri +2)

Sardegna 1483: +1 decesso (ieri nessun decesso)

Umbria 1.417: 0 decessi (ieri +2)

P. A. Trento 1.36: 0 decessi(ieri +1)

Basilicata 585: nessun nuovo decesso per il settimo giorno di fila

Molise 491: nessun nuovo decesso dal 31 maggio

Valle d’Aosta 472: nessun nuovo decesso dal 26 maggio

vaccino ragazzi vaccino ragazzi 2