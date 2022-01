È L’ORA DEL BOLLETTINO - SONO 220.532 I NUOVI CONTAGI DA COVID NELLE ULTIME 24 ORE CON 1.375.514 TAMPONI. I DECESSI SCHIZZANO A 294 (IERI ERANO STATI 227) - IL TASSO DI POSITIVITÀ RIMANE STABILE AL 16% - IN TERAPIA INTENSIVA SONO ENTRATE 71 PERSONE. RISPETTO A IERI CI SONO 727 PAZIENTI IN PIÙ RICOVERATI CON SINTOMI NEI REPARTI ORDINARI…

Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi sono stati 220.532 casi (ieri sono stati 101.762, qui il bollettino). Si tratta di un numero mai registrato in Italia finora in un giorno. Il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 nel nostro Paese sale così ad almeno 139.559 dall’inizio dell’epidemia (compresi guariti e morti). I decessi comunicati oggi sono 294 (ieri erano stati 227), per un totale di 139.559 vittime da febbraio 2020.

I tamponi e lo scenario

Sono 1.375.514 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 612.821. Il tasso di positività è al 16%, stabile rispetto al 16,6% di ieri.

La situazione ospedaliera

Sono 1.677 i pazienti in terapia intensiva, 71 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 185. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.067, ovvero 727 in più di ieri. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 90.456 (ieri 56.560) per un totale di 5.500.938, mentre gli attualmente positivi crescono di 129.542 unità (ieri +60.618) arrivando al picco di 2.134.139.

Di questi, 2.115.395 pazienti sono in isolamento domiciliare. La regione con il maggior numero di casi odierni si conferma la Lombardia con 45.555 contagi, seguita da Campania (+30.042), Veneto (+21.504), Emilia-Romagna (+20.595) e Piemonte (+18.607). I casi totali salgono a 7.774.863.

La campagna di vaccinazione in Italia

Sono 116.256.181 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate finora in Italia, il 99,3% di quelle consegnate. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 46.678.236, pari all’86,43% della popolazione over 12, come emerge dal bollettino sull’andamento della campagna di vaccinazione. Sono state, poi, somministrate 23.697.954 dosi addizionali/richiamo («booster»), al 59,94% della popolazione potenzialmente oggetto di tali somministrazioni, che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi.

Ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino sono 48.332.948 persone (l’89,49% degli over 12). Per quanto riguarda la somministrazione alla platea 5-11 anni, hanno ricevuto almeno una dose 639.081 soggetti (il 17,48%) e hanno ultimato il ciclo in 72.367 (l’1,98%).

