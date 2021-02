20 feb 2021 10:30

È L’ORA DELL’ORGOGLIO NAZIONALE – RITA ORA HA GIRATO IL VIDEO DELLA SUA ULTIMA CANZONE “BIG” IN ABITI TRADIZIONALI KOSOVARI PER OMAGGIARE I 13 ANNI DELL’INDIPENDENZA DELLA SUA NAZIONE D’ORIGINE: L’ELABORATO VESTITO IN VELLUTO NERO E RICAMI DORATI ERA ARRICCHITO DA UN PREZIOSO COPRICAPO E DA STIVALI IN PELLICCIA – PARLANDO DELLA FUGA A LONDRA DEI GENITORI HA RACCONTATO: “SI SONO LASCIATI LA LORO VITA ALLE SPALLE E…” - VIDEO