È L’ORA DEL VERDETTO PER GHISLAINE MAXWELL, LA PROCACCIATRICE DI GIOVANI DONNE CHE OFFRIVA AL FINANZIERE JEFFREY EPSTEIN E ALLA SUA CERCHIA DI AMICI: POTREBBE ESSERE CONDANNATA A 55 ANNI DI CARCERE PER SEI ILLECITI TRA CUI TRAFFICO SESSUALE DI MINORENNI E ABUSI, DI CUI È STATA GIUDICATA COLPEVOLE A DICEMBRE – MA LA DIFESA NON SI ARRENDE E FINO ALLA FINE STA TENTANDO L’IMPOSSIBILE: MESSA IN SORVEGLIANZA SPECIALE PER EVITARE CHE SI SUICIDI, PER GLI AVVOCATI È UNA DONNA TRAUMATIZZATA PRIMA DAL PADRE E POI…

Irene Soave per il “Corriere della Sera”

Dal trono della regina Elisabetta - ce l'aveva fotografata per gioco il principe Andrea, suo amico ora in disgrazia, e accanto a lei c'era Kevin Spacey - al carcere a vita: così potrebbe finire, oggi, la parabola dell'ereditiera Ghislaine Maxwell, 61 anni, in procinto di essere condannata, oggi, a 55 di carcere per sei illeciti tra cui traffico sessuale di minorenni e abusi, di cui è stata giudicata colpevole a dicembre. Secondo la procura di Manhattan «reclutava, plasmava e addestrava» le giovanissime da offrire al magnate Jeffrey Epstein, già suo fidanzato, e ai suoi ospiti. Oggi sarà resa nota la condanna.

Ghislaine Maxwell è stata posta domenica in sorveglianza speciale perché non si tolga la vita, come spesso i colpevoli di reati sessuali. Ma ora la difesa di Ghislaine tenta di usare la «suicide watch» per rinviare l'udienza decisiva del processo: l'assistita, scrive il suo legale Bobby Sternheim, non può prepararsi a dovere, e le sono state sottratte le carte. Una recente perizia esclude, peraltro, che abbia intenzioni suicidarie. Ma alla decisione di spostarla in sorveglianza speciale hanno concorso i reclami - più di cento - che l'ex ereditiera ha sporto nell'ultimo anno di detenzione.

In «suicide watch», del resto, era stato per soli sei giorni anche l'amico Jeffrey Epstein, poi la sorveglianza speciale era stata revocata e lui era stato trovato impiccato in cella. Era il 10 agosto 2019.

Pochi giorni dopo era finita anche la latitanza di Ghislaine Maxwell, irreperibile da quasi due anni: un paparazzo del New York Post l'aveva fotografata in un fast food. Sul tavolo hamburger, patatine e un libro sulla Cia. Quasi un anno dopo, il 3 luglio 2020, sarebbe stata arrestata anche lei. Già prima era stata sommersa di cause civili, alcune delle quali concluse in via extragiudiziale. Ha sempre negato ogni accusa: «Nessun coinvolgimento e nessuna conoscenza dei presunti misfatti di Epstein».

I crimini contestati sono datati dal 1994 al 2005-2006, gli anni in cui Ghislaine Maxwell e Epstein erano inseparabili.

L'accusa si è basata sulla testimonianza di diverse vittime, la più celebre Virginia Giuffre, oggi 38 anni: «Ghislaine abusava di me in modo sistematico. Mi aveva ingaggiata, spiegato che cosa fare, addestrata a diventare una schiava sessuale». Agli atti del processo erano finite anche mail desecretate da una causa precedente tra Giuffre e Maxwell: tra i nomi più illustri che ne venivano infangati, oltre al principe Andrea, anche Bill Clinton. Dall'udienza di oggi, la difesa di Maxwell punterà a far espungere le testimonianze delle accusatrici, previste prima della sentenza.

Nei giorni scorsi, del resto, la difesa di Maxwell si è data un gran daffare per chiedere che la condanna non superi i 20 anni di carcere. L'ultimo tentativo è stato quello di mettere agli atti, una settimana fa, una memoria dell'ereditiera - figlia del discusso miliardario Robert Maxwell, annegato nel 1991 in circostanze misteriose - che la dipinge come una donna traumatizzata sin dall'inizio dalla figura del padre, prima, e dell'amico-amante Jeffrey Epstein, poi. Anoressica - amava dire «seguo la dieta di Auschwitz» pur figlia di una sopravvissuta ai lager - vittima di punizioni corporali come martellate sulle dita, ignorata dai genitori, sottoposta dal padre a veri e propri processi in età scolare.

Il ritratto fornito dai suoi avvocati dipinge Ghislaine Maxwell come una donna fragile, la stessa che (così un'amica la dipinge su un tabloid) «pensava che Epstein l'avrebbe sposata» se solo lei avesse fatto, per lui, di tutto. Compreso presentargli i suoi amici più facoltosi, da Andrea ai Clinton; e le ragazze di cui abusare. Se questa fotografia di Maxwell, ben lontana da quella sul trono «rubata» da Andrea, convincerà i giudici, si saprà in queste ore.

