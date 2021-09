"ARBITRO E VAR NON ALL'ALTEZZA, È TROPPO" – LA FURIA DI MOURINHO DOPO LA SCONFITTA NEL DERBY: "L’ARBITRO E IL VAR NON HANNO AVUTO LA DIMENSIONE PER UNA PARTITA DI QUESTO LIVELLO. HANNO SBAGLIATO SUL RIGORE DI ZANIOLO, CHE HA INDIRIZZATO IL RISULTATO DA UN POSSIBILE 1-1 AL 2-0". POI LO "SPECIAL ONE" SI LAMENTA ANCHE DEL MANCATO SECONDO GIALLO A LEIVA – MA SULLA FASE DIFENSIVA NON DICE NULLA: ANCHE OGGI LA ROMA HA PRESO TRE PERE...