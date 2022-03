4 mar 2022 18:07

L’ORCO IN CATTEDRA – UN PROF 53ENNE DI GENOVA È STATO ARRESTATO PER AVER ABUSATO DI DUE STUDENTESSE PER ANNI: UNA DELLE DUE E' RIUSCITA A FERMARE LE AVANCE QUASI SUBITO, L’ALTRA HA INTRAPRESO UNA RELAZIONE CON L’INSEGNANTE – I DUE SI INCONTRAVANO NELL’APPARTAMENTO DELL’UOMO CHE OFFRIVA ALCOL E MARIJUANA ALLA MINORENNE PER RENDERLA PIÙ DISPONIBILE – A SCOPRIRE LE VIOLENZE SONO STATI I…