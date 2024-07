L’ORCO DELLA PORTA ACCANTO – A PONZA, UN CAMERIERE ROMANO DI 30 ANNI SI È INTRUFOLATO A CASA DEI VICINI, E HA STUPRATO LA 16ENNE, FIGLIA DEI PROPRIETARI DELL’APPARTAMENTO, CHE ERA RIMASTA DA SOLA – L'UOMO, CHE HA PRECEDENTI PENALI, È STATO POI RINTRACCIATO E BLOCCATO DAI CARABINIERI. DENUNCIATO A PIEDE LIBERO, HA LASCIATO L'ISOLA ED È TORNATO A ROMA…

Estratto dell’articolo di www.leggo.it

VIOLENZA SESSUALE

Un cameriere di 30 anni si intrufola a casa dei vicini di casa e stupra la figlia sedicenne che è rimasta da sola. Orrore sull'isola di Ponza. La violenza sessuale è avvenuta domenica 7 luglio. L’immediato intervento dei carabinieri ha però consentito di raccogliere tutte le prime fondamentali prove e il cameriere è stato bloccato e condotto in caserma.

Il presunto stupratore è un uomo di 30 anni, romano, che si trovava a Ponza per lavorare nella stagione estiva. Vive in zona Marconi ed è già noto alle forze dell'ordine. I ristoratori che l'avevano assunto lo hanno allontanato perché non ha superato il periodo di prova di due giorni. Domenica lo hanno trovato ubriaco e licenziato.

ISOLA DI PONZA

Lui, che alloggiava in località I Conti con altre due persone, prima di lasciare l'abitazione per far ritorno nella capitale si è introdotto in casa dei vicini e ha trovato la giovane da sola. Così, secondo la denuncia della ragazza che ha parlato con i carabinieri ancora sotto choc, l'avrebbe bloccata e stuprata. I carabinieri, mentre proseguono le indagini, lo hanno denunciato a piede libero alla Procura di Cassino a fatto allontanare da Ponza con foglio di via. [...]

violenza sessuale