L’ORCO SALE IN CATTEDRA – UN PROFESSORE 43ENNE DI UNA SCUOLA PARITARIA DI ROMA È ACCUSATO DI AVER VIOLENTATO UNA DECINA DI STUDENTESSE. ALCUNE DI LORO AVEVANO MENO DI 14 ANNI - IL PROFESSORE LE MOLESTAVA DURANTE LE INTERROGAZIONI O DURANTE LA CORREZIONE DEI COMPITI ALLA CATTEDRA, NELLE ORE DEDICATE AGLI ESAMI O MENTRE ERANO NEL GIARDINO DELLA SCUOLA - ALCUNE RAGAZZINE SAREBBERO STATE VITTIME DEL PROF ANCHE CINQUE O SEI VOLTE

Estratto dell’articolo di Alessio Campana per “La Repubblica – Edizione Roma”

Nel corso delle interrogazioni alla lavagna, durante la correzione dei compiti alla cattedra, nelle ore dedicate agli esami di disegno o nello spazio di una boccata d’aria nel giardino della scuola.

Non c’era un momento in cui, accanto a quel professore di quarantatré anni, le alunne di un istituto paritario del quadrante nord di Roma potessero sentirsi al sicuro. Questo perché, accusa la procura di piazzale Clodio, il docente non perdeva occasione per molestare le ragazzine che all’epoca dei fatti avevano tra gli undici e i dodici anni.

Dagli atti dell’inchiesta della procura di Roma emerge che le alunne vittime dell’insegnante sarebbero una decina. L’uomo, finito ai domiciliari nel corso delle indagini e oggi sospeso dai pubblici uffici per dodici mesi, deve rispondere di violenza sessuale aggravata. [...]

I fatti relativi al procedimento penale in corso sarebbero stati commessi tra il mese di dicembre del 2022 e quello di maggio del 2023, quando l’uomo era ancora in servizio nell’istituto. Gli erano state affidate alcune classi prime. [...]

Sul tavolo dei pubblici ministeri ci sono gli atti d’indagine della stazione locale dei carabinieri e della squadra Mobile della Questura di Roma. E poi la segnalazione della rappresentante legale dell’istituto, le mail di due mamme, le denunce e i verbali delle audizioni protette delle minori.

Il quadro che emerge è spaventoso, con alunne che sarebbero state vittime anche per cinque o dieci volte. Tra loro c’è chi, per paura di incontrarlo di nuovo, aveva scelto di non frequentare più le lezioni del docente. Uno choc. [...]

Tra le aggravanti contestate dalla procura ci sono quelle dell’aver «commesso i fatti all’interno di un istituto d’istruzione» e nei confronti di minori di 14 anni. La difesa dell’uomo, contattata telefonicamente, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. [...]

