Alcune ore prima di registrare un'intervista con il conduttore del talk della ABC Jimmy Kimmel, Joe Biden ha confermato il suo nomignolo di “Sleepy Joe” e ne ha fatta una delle sue, inciampando per l’ennesima volta sui gradini dell'Air Force One mentre si stava imbarcando.

Biden ha affrontato la scaletta dell'aereo dopo essersi rifiutato di rispondere alle domande dei giornalisti che si sono lamentati della mancanza di disponibilità verso la stampa del presidente USA.

Il momento in cui il presidente è inciampato, è passato in gran parte inosservato, probabilmente perché il filmato non è stato immediatamente pubblicato dagli organi di informazione.

Non è la prima volta che il presidente, che i detrattori accusano di essere ormai in declino psico-fisico, perde l’equilibrio sulla scaletta dell’Air Force One: è successo anche il mese scorso mentre si recava in Illinois.

E nel marzo 2021, Biden è caduto ripetutamente dalla scaletta dell’aereo di Stato mentre da Washington stava partendo per Atlanta, in Georgia, per incontrare la comunità sino-statunitense. La Casa Bianca aveva attribuito il motivo al forte vento in aeroporto.

Biden trascorrerà i prossimi tre giorni a Los Angeles come ospite del Vertice delle Americhe, la cui preparazione è stata dominata dall’annuncio del presidente messicano Andrès Manuel Lòpez Obrador di boicottare il vertice, dopo che gli Stati Uniti si sono rifiutati di invitare i leader di sinistra di Cuba, Nicaragua e Venezuela.

A bordo dell'Air Force One, un giornalista ha sollecitato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan di dare una spiegazione dei motivi per cui Biden non ha programmato una conferenza stampa a Los Angeles, come ha fatto per altri vertici all’estero.

"Penso che sarebbe difficile sostenere che il presidente non abbia risposto a molte, molte domande dalla stampa", ha risposto Sullivan. Il tentativo dell’alter ego di Biden di calmare i giornalisti frustrati non è servito a nulla.

Mike Memoli, reporter della Casa Bianca per la NBC, ha sottolineato: “Gli Stati Uniti di solito sono gli unici che spingono gli alleati stranieri a tenere conferenze stampa ai vertici all'estero. Biden non fa un’intervista in casa mentre ospita il vertice’’.

Anche durante la registrazione del talk di Kimmel, la Casa Bianca ha consentito solo ai fotografi di scena di fare scatti al presidente. Il che significa che giornalisti, apparecchiature di registrazione audio e videocamere sono state bandite.

Durante il suo primo anno in carica il presidente ha sostenuto solo 28 interviste. Al contrario, Donald Trump ne ha rilasciate 95, Barack Obama 162 e perfino George W. Bush ne ha concesse 50 durante i primi anni 4 anni della sua presidenza.

