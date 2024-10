C’È PUZZA DI ROTTURA – IL PRINCIPE HARRY E LA MOGLIE MEGHAN MEGHAN NON SI TOLLERANO GIÀ PIÙ: LEI È STATA AVVISTATA DA SOLA A UN EVENTO DI BENEFICENZA A LOS ANGELES E LUI, DOPO ESSERE STATO A NEW YORK E A LONDRA, È ALLE PRESE CON UN TOUR AFRICANO – IL PRINCIPE È SEMPRE PIÙ ISOLATO: A LONDRA LA SUA FAMIGLIA NON LO HA VOLUTO INCONTRARE E, ADESSO, LA DISTANZA DALLA MOGLIE FA EMERGERE QUANTO SIA STATO FALLIMENTARE IL SUO PIANO DI FUGA DALLA ROYAL FAMILY – GLI AFFARI VANNI MALE E…

Perché Harry è sempre più da solo, e soprattutto senza Meghan? Sono settimane oramai che il principe del Sussex gira il mondo senza sua moglie. Anzi i due, secondo i tabloid, conducono esistenze sempre più separate, perlomeno nella vita pubblica e nelle loro carriere. Elementi che in questi giorni hanno spinto il Sun e il Daily Mail a dedicare paginate alla coppia, tra pettegolezzi, speculazioni e voci incontrollate.

Harry […] ha viaggiato a New York, a Londra e ora è alle prese con un tour di beneficenza africano, prima in Sudafrica e poi in Lesotho. Nella Grande Mela ha partecipato ad alcuni eventi a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu e della Settimana per il Clima, “ispirati da sua madre Diana”, ha detto, per poi fare una comparsata anche al Jimmy Fallon Show.

A Londra, invece, ha partecipato ai WellChild Awards, una associazione che si occupa di bambini svantaggiati, mentre in Africa sta promuovendo la ong contro l'Hiv che ha co-fondato, Sentebale. In Lesotho, tra le altre cose, si ricongiungerà anche con il principe Seeiso, uno dei suoi più grandi amici, visto che i due si chiamano “fratelli”.

In ogni caso, Harry è da solo. E durante la sua breve tappa a Londra, ha dormito in hotel e non ha visto nessuno della sua famiglia. […]

Harry e Meghan quest’anno si sono visti insieme soltanto per due grandi viaggi: uno in Colombia e in Nigeria, durante i quali si sono presentati come membri della Royal Family.

Per il resto, mentre il principe era in Africa, ieri sera la 43enne Markle è apparsa a sorpresa a Los Angeles per un’altra buona causa, il Children's Hospital Gala, rispolverando a sorpresa un vestito rosso scarlatto indossato l’ultima volta proprio con Harry durante un altro evento di gala a New York nel 2021.

L’anno scorso, durante una partita di basket del Los Angeles Lakers, Meghan rifiutò in diretta mondiale un bacio da Harry, mentre questi erano ripresi dalla telecamera sugli spalti. Mentre il Sun riesuma le voci, per ora senza fondamento, di Harry che qualche volta pare dorma in albergo, alludendo a una possibile separazione o divorzio dei due, senza tuttavia mai citare questa eventualità.

Il Daily Mail scrive che il suo 40esimo compleanno Harry non lo ha passato con Meghan, ma con alcuni amici a fare trekking. Tuttavia, replicano fonti vicino alla principessa, questa scampagnata con gli amici l’avrebbe organizzata proprio Markle: “Non c’è alcun problema tra i due”.

Al di là delle speculazioni su una possibile crisi di coppia, sulla quale non c’è alcuna conferma almeno sinora, sembra però che Harry e Meghan stiano prendendo strade diverse soprattutto per questioni di immagine e marketing. Probabilmente, dopo il documentario di coppia su Netflix e numerose apparizioni insieme, stiano cercando di perseguire nuovi progetti in maniera più spiccatamente individuale.

Sinora le cose non stanno andando benissimo: dopo il successo del documentario Harry & Meghan su Netflix, il film del principe Heart of Invictus è andato malaccio, è in arrivo un altro sul polo per cui i produttori americani temono un altro flop, la serie animata di Meghan “Pearl” è stata già stralciata, dei progetti bio e culinari della principessa sinora se ne sono accorti davvero in pochi e nessuno si è offerto di girare un suo nuovo progetto di film da romanzo chick-lit. Senza contare che l’americana è stata scaricata l’anno scorso da Spotify e che nei giorni scorsi sono riemerse le voci di “maltrattamenti di Meghan nei confronti dei suoi collaboratori”

[…] Harry invece almeno ha guadagnato circa 30 milioni di euro con le sue controverse memorie Spare, il minore. Tuttavia, la sua immagine ne è uscita piuttosto malconcia. Non solo perché con quel libro ha distrutto i rapporti con la sua famiglia, spifferando segreti decennali della Royal Family, ma anche perché sembrava aver legato il personaggio soltanto al rancore e alle recriminazioni contro i suoi familiari. […]

