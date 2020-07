E’ IN QUESTI CASI CHE CAPISCI QUANTO SEI IDIOTA A TENTARE QUESTE IMPRESE CHE NON SERVONO A UN CAZZO – A BENEVENTO UN ACROBATA CADE MENTRE ATTRAVERSA UN PONTE SU UNA FUNE: È GRAVE – L’UOMO HA FATTO UN VOLO DI 20 METRI, FINENDO TRA LA FITTA VEGETAZIONE: I VIGILI DEL FUOCO STANNO CERCANDO DI RAGGIUNGERLO…

Da tg24.sky.it

acrobata fune the walk

È rimasto intrappolato in una zona impervia tra la fitta vegetazione ma è cosciente e ha fatto capire ai vigili del fuoco di essere ferito gravemente. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che stavano assistendo all'esibizione e hanno visto il giovane precipitare dal parapetto del ponte di via Posillipo

Un acrobata è caduto da un'altezza di oltre 20 metri mentre stava provando una delle sue acrobazie su una fune sul ponte di via Posillipo, che attraversa il fiume Calore nel centro di Benevento. L'uomo, di origini cecene, ha messo un piede in fallo ed è precipitato finendo poi in una zona impervia tra la fitta vegetazione. È rimasto intrappolato ma è cosciente e ha fatto capire ai vigili del fuoco di essere ferito gravemente. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che stavano assistendo all'esibizione e hanno visto il giovane precipitare dal parapetto del ponte.

I soccorsi

acrobata fune benevento

Per soccorrere l'uomo è intervenuta una squadra di specialisti del soccorso fluviale mentre alcuni pompieri si sono calati con delle funi per raggiungerlo. La strada è chiusa al traffico per consentire alle squadre di soccorritori di operare senza intralci. Al termine dell'intervento un'ambulanza del 118 è pronta a trasferire l'acrobata al pronto soccorso dell'ospedale Rummo di Benevento. Sul posto anche polizia e carabinieri.