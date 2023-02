C’È UN’ALTRA GUERRA CHE ZELENSKY DEVE COMBATTERE: QUELLA ALLA CORRUZIONE – LO SCANDALO SULL'ACQUISTO DI PRODOTTI ALIMENTARI PER L'ESERCITO A PREZZI GONFIATI DA PARTE DELLA DIFESA E LA RIMOZIONE DEL MINISTRO REZNIKOV, METTE ZELENSKY SPALLE AL MURO: PER ENTRARE NELL'UE E CHIEDERE PIÙ ARMI, KIEV DEVE MOSTRARSI “AFFIDABILE” (CIOE' DIMOSTRARE CHE I SOLDI AMERICANI E EUROPEI NON FINISCANO NELLE TASCHE DEI SUOI FUNZIONARI)

Volodymir Zelensky è a un passo da una decisione estremamente significativa: sostituire il ministro della Difesa Oleksii Reznikov con l'attuale capo del Gur, i servizi segreti militari, il generale Kyrylo Budanov, un uomo il cui credito nel Paese è cresciuto immensamente [...]

Il 2 febbraio il viceniministro Vyacheslav Shapovalov è stato arrestato. Lo scandalo della Difesa riguarderebbe l'acquisto di grandi quantità di prodotti alimentari per l'esercito a prezzi gonfiati. Schemi che coinvolgerebbero anche diversi oligarchi. Una guerra che Zelensky ha lanciato e da cui non può più tornare indietro, nel momento in cui l'Europa gli chiede riforme contro la corruzione per avviare il processo di ingresso dell'Ucraina e l'America chiede di fermare gli oligarchi per continuare a incrementare la fornitura di armi a Kyiv.

Uno degli oligarchi più discussi è il suo ex amico Igor Kolomoisky, [...] Kolomoisky ha costruito molti dei suoi schemi in passato anche usando i paradisi fiscali (e i buchi nella legislazione) degli Usa, come racconta Casey Michel in American Kleptocracy. E era così legato a Zeklensky da scritturare e produrre nella sua tv, 1+1, lo show «Servitore del popolo» al quale Zelensky deve l'inizio della sua popolarità, una buona parte della sua ricchezza e, forse, il lancio della sua carriera politica. […]

Zelensky deve dimostrare alla comunità internazionale di combattere in modo radicale la corruzione nel Paese, anche per poter chiedere e ottenere nuove armi. Negli ultimi giorni la residenza di Kolomoisky a Dnipro è stata tra quelle perquisite dall'ufficio del Prosecutore generale ucraino, in una nuova ondata che ha visto nel mirino sia lui sia Dmitry Firtash, un altro potentissimo oligarca ucraino.

Ma mentre Firtash era da sempre nell'orbita dei russi […] Kolomoisky inizialmente i russi li aveva avversati, o almeno: non aiutati, nel 2014, ai tempi della prima guerra in Donbass. Poi qualcosa era successo. Nel 2019 aveva dichiarato al New York Times che con la Russia bisognava comunque averci a che fare. Che gli Stati Uniti alla fin fine avevano tradito l'Ucraina.

Guarda caso, gli Usa che dal 2019 lo accusano di «corruzione significativa» in Ucraina, di aver usato una costellazione di società e conti bancari offshore per spostare milioni di fondi sottratti dall'Ucraina in una serie di investimenti immobiliari nel Midwest americano (Kolomoisky nega gli illeciti, dice di aver fatto gli investimenti con i suoi soldi).

E infatti ora Vladimir Solovyov, il propagandista più scatenato del Cremlino, commenta così, ironicamente, la notizia delle perquisizioni all'oligarca: postando quell'intervista «filorussa» di Kolomoisky, e scrivendo: «Toh, Inaspettato. Nel 2019 aveva detto che bisognava fare patti con la Russia». La verità è forse nel mezzo. L'Sbu conferma che Kolomoisky è stato perquisito nell'ambito di un'inchiesta che «ha rivelato schemi su larga scala per l'appropriazione indebita di 40 miliardi di grivnie (circa un miliardo di euro) da parte dell'ex dirigenza di Pjsc Ukrnafta e Pjsc Ukrtatneft. Gli schemi illegali sono stati associati a evasione fiscale e riciclaggio di denaro». […]

