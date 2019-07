20 lug 2019 17:30

C’E’ CICCIA NEL PIATTO - NELL’ULTIMO ANNO IL CONSUMO DI CARNE BOVINA E’ CRESCIUTO DEL 6% - NEL 2018 GLI ITALIANI HANNO SPESO OLTRE 500 MILIONI DI EURO IN PIÙ RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE IN BISTECCHE E FETTINE DI MANZO, CHE DA SOLE ASSORBONO UN TERZO DEL BUDGET COMPLESSIVO PER CARNI E SALUMI - LO STUDIO COLDIRETTI