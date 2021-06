C’E’ UN ERRORE NEL TESTO: ALLA FIERA DI ROMA SI SCATENA IL CAOS AL CONCORSONE PER IL COMUNE. UN CANDIDATO HA AVVERTITO LA COMMISSIONE, A PROVA GIÀ INIZIATA, CHE UNA DELLE DOMANDE AVEVA DUE RISPOSTE UGUALI. LA SESSIONE VIENE ANNULLATA TRA LE PROTESTE. SARANNO TUTTI RICONVOCATI MA NON SI SA QUANDO…

Carmen Plotino per corriere.it

Caos alla Fiera di Roma dove si sta svolgendo il concorso indetto dal Comune. Nella sessione di venerdì mattina i candidati sono stati interrotti mentre effettuavano la prova dopo che un candidato ha fatto notare alla commissione d’esame, a svolgimento iniziato, che in una domanda del test a risposta multipla c’erano due risposte uguali. Secondo quando si apprende però non sarebbero state previste delle domande di riserva per poter comunque proseguire con l’elaborato e quindi è stato decretato lo stop.

Si è ipotizzato poi di ripartire da zero con un nuovo test ma questo non è stato tecnicamente possibile per una questione legata alla tecnologia utilizzata durante la prova — ai candidati sono stati dati dei tablet — Di conseguenza la prova è stata annullata fra le proteste di tutti, molte persone infatti arrivano da fuori Roma. Tutti verranno nuovamente riconvocati ma non si conosce ancora la data.

«Presenteremo un’interrogazione in Campidoglio. Abbiamo già sottolineato l’inopportunità da parte dell’amministrazione di fare un bando di questa portata in prossimità del voto elettorale»’. Scrive in una nota, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fdi.

«Non vorremmo, quindi, che si ripetesse quanto accaduto nelle recenti elezioni regionali in Puglia, nelle quali le ‘stabilizzazioni’ nella pubblica amministrazione sono state utilizzate vergognosamente come strumento elettorale e per di più a poche ore dalle elezioni. Quanto accaduto oggi durante la prova del ‘concorsone’ è da ritenersi molto grave, la sindaca Raggi continua a fare gaffe in piena campagna elettorale».