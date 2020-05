E’ L’ORA DEL BOLLETTINO: CALANO I MORTI (70) E AUMENTANO I GUARITI (3.503) MA I CONTAGI SONO ANCORA 593 (IL 64% IN LOMBARDIA). A ROMA 11 NUOVI CASI - NESSUNA VITTIMA IN VALLE D'AOSTA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, MOLISE, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA...

Da repubblica.it

coronavirus lombardia

Buone notizie: ci sono meno di 500 persone in terapia intensiva (dal 7 marzo in poi erano sempre state di più) e le persone attualmente positive tornano sotto le 50mila (soglia superata il 22 marzo, in fase di espansione del contagio). Cattive notizie: ancora decine di morti (anche se si torna sotto quota 100, 70 per la precisione) e da tre giorni sono tornati a salire il numero di nuovi positivi, dopo il record di 300 raggiunto raggiunto il 25 maggio.

Anche oggi, la maggior parte dei 593 tamponi positivi sono in Lombardia, con 382 nuovi positivi (il 64,4% dei nuovi contagi). L'incremento di casi è di 58 casi in Piemonte, 74 in Emilia Romagna, di 21 nel Lazio, di 16 in Liguria, di 12 in Veneto. Nessun caso in Basilicata, Calabria, Umbria e Sardegna.

coronavirus lombardia

Nessuna vittima in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna