1 feb 2021 18:09

E’ L’ORA DEL BOLLETTINO: CALANO I POSITIVI (7.925 NUOVI CASI). È IL NUMERO PIÙ BASSO DI CONTAGI IN 24 ORE DEL 2021 CON IL MINIMO ASSOLUTO DI TAMPONI (142.419) DA QUANDO SONO STATI INTRODOTTI I RAPIDI. IL TASSO DI POSITIVITÀ SALE DI POCO AL 5,6% (IERI 5,3%). AUMENTANO DECESSI (329) E RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA. OTTO REGIONI CONTINUANO A NON COMUNICARE IL DETTAGLIO DEI TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI. PERCHE’?