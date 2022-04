C’E’ UN’ALTRA CRISI LEGATA AL GAS! SE FACCIAMO SCORREGGE MEFITICHE DOVREMMO INSERIRE QUESTI ALIMENTI NELLA DIETA (BANANE, AGRUMI, MELENZANE E MENTA) E BANDIRE I 5 CIBI CHE LE FANNO PUZZARE ANCORA DI PIÙ. QUALI SONO? CAVOLI, FAVE, CARCIOFI E… (SPOILER: LA FRITTURA DI PESCE POTREBBE PEGGIORARE I SINTOMI)

Nella vita di tutti i giorni esistono situazioni che rischiano di metterci in forte imbarazzo. Una su tutte è il meteorismo, ovvero l’accumulo di gas nel tubo digerente che ci porta a controllare difficilmente le scoregge. E se già questo può crearci disagio, la situazione potrebbe peggiorare quando si aggiunge la flatulenza. Ovvero il pessimo odore che segue il rumore. Ma niente paura. Se facciamo scoregge puzzolenti e maleodoranti, la soluzione al problema potrebbe arrivare dalla dieta. Oggi grazie agli esperti di ProiezionidiBorsa proveremo a capire gli alimenti che potrebbero ridurre la portata del problema. Ma soprattutto i cibi che dovremmo assolutamente evitare se non vogliamo peggiorare la situazione.

I cibi che potrebbero ridurre la flatulenza

Molto spesso il cattivo odore delle scoregge deriva da una patologia fastidiosa e dolorosa: la sindrome del colon irritabile. Un problema che ha sintomi come dolori addominali, meteorismo e, appunto, flatulenza.

Per nostra fortuna esistono alcuni cibi particolarmente indicati che potrebbero ridurre i cattivi odori. Ovvero tutti quegli alimenti che diminuiscono la fermentazione. Tra la frutta abbiamo a disposizione prodotti come le banane, i mirtilli e moltissimi agrumi. Per quanto riguarda le verdure e gli ortaggi, meglio puntare su alimenti come i peperoni, la lattuga e le melanzane.

Da non sottovalutare anche le proprietà della menta. Basti pensare che viene spesso consigliata proprio per la sindrome del colon irritabile e per problemi simili.

Dopo aver scoperto cosa mangiare per ridurre i cattivi odori, è il momento di capire cosa dovremmo escludere in caso di flatulenza e colon irritabile.

Il primo alimento da consumare con moderazione sono cavoli, cavolfiore e affini. La presenza di fibre rischia, infatti, di acuire il problema. Stop anche ad altri ortaggi tipici di questo periodo come fave e carciofi.

Il terzo alimento da trattare con cautela sono frutti come le mele e le pere. Rientrano tra i cibi che favoriscono la fermentazione e pertanto dovremmo ridurne il consumo in caso di flatulenza.

Attenzione anche a latte e formaggi freschi. Se siamo intolleranti al lattosio o ai latticini potrebbero causare dolore, meteorismo e flatulenza.

Meglio evitare anche fritture e simili. Non solo sono grassi e difficili da digerire, ma la presenza di anidride carbonica nei liquidi con cui prepariamo la pastella potrebbe anche peggiorare i sintomi.

Le buone abitudini per ridurre la quantità di scoregge puzzolenti

La flatulenza si combatte non soltanto con la dieta ma anche adottando buone abitudini di comportamento. A tavola evitiamo di mangiare velocemente e mastichiamo bene i cibi. Aiuteremo l’organismo ad assorbirli meglio e probabilmente ridurremo il rischio di meteorismo e flatulenza.

A questo aggiungiamo anche la giusta quantità di attività fisica. Una buona pratica che ci permetterà di tenere sotto controllo il peso e migliorare la salute generale del colon

