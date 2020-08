C’È SPERANZA PER LE DONNE – DOPO IL CASO UMBRIA E DIECI ANNI DI ATTESE SONO STATE RISCRITTE LE LINEE GUIDA PER L’ABORTO: LA PILLOLA RU486 POTRÀ ESSERE ASSUNTA ANCHE SENZA RICOVERO E FINO ALLA NONA SETTIMANA DI GESTAZIONE – IL MINISTRO DELLA SALUTE: “L'ABORTO FARMACOLOGICO È SICURO. VA FATTO IN DAY HOSPITAL E LE DONNE POSSONO TORNARE A CASA MEZZ'ORA DOPO AVER ASSUNTO IL MEDICINALE…”

Dall'articolo di Caterina Pasolini per ''la Repubblica''

aborto 3

«L' aborto farmacologico è sicuro. Va fatto in day hospital, nelle strutture pubbliche e private convenzionate, e le donne possono tornare a casa mezz' ora dopo aver assunto il medicinale». La novità è nelle nuove linee d' indirizzo per l' interruzione volontaria di gravidanza che verranno emanate dal ministero della Salute. Pagine elaborate dopo che il ministro Roberto Speranza ha ricevuto il parere del Consiglio superiore di sanità, cui si era rivolto all' indomani dal blitz leghista in Umbria che vietava l' uso della Ru486 senza ricovero.

pillola abortiva

(…)

Il parere alla base delle nuove linee guida del ministero contiene un' altra novità: vi si sottolinea come l'aborto farmacologico possa essere praticato fino a 63 giorni di gestazione, perché «non esistono evidenze scientifiche che sconsiglino la somministrazione alla nona settimana».

Viene quindi superata la limitazione a 7 settimane che vigeva finora.

Pillole per aborto distribuit dai droni in Polonia

Il mifepristone, recita il parere, può essere somministrato sia in consultorio che in ambulatorio. Dopo mezz' ora la donna può essere mandata a casa, verificando che non sia sola nell' abitazione o in ansia. Tra i vari punti, esaminati la salute, la funzionalità, il benessere fisico e psicologico della paziente, si sottolinea anche il risparmio economico rispetto all' aborto chirurgico che richiede ricoveri, anestesie, sale operatorie.

pillola abortiva

(…) forse vanno escluse da questa pratica le pazienti molto ansiose, con bassa soglia del dolore e che vivono in condizioni igieniche precarie vista la differenza con l' aborto chirurgico, che viene fatto con la sedazione e in ospedale.

Dopo 2 settimane è prevista la visita di controllo, durante la quale verrà «offerta una consulenza per contraccezione ». Perché il trauma dell' aborto, che è sempre una scelta dolorosa, non si ripeta.

