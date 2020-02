C’È TOSSICITÀ SUL WEB – GLI UOMINI CHE FREQUENTANO REDDIT FORUM SU INTERNET SVILUPPANO ATTEGGIAMENTI AGGRESSIVI E TOSSICI NEI CONFRONTI DELLE DONNE – È QUANTO È EMERSO DA UNO STUDIO CHE HA ESAMINATO OLTRE 38 MILIONI DI POST DAI QUALI EMERGONO MESSAGGI D’ODIO NEI CONFRONTI DELL’UNIVERSO FEMMINILE: “MOLTI DI LORO SPOSANO IDEE ESTREMISTE E…”

DAGONEWS

Più aggressivi e con atteggiamenti tossici nei confronti delle donne. È questo il quadro sugli uomini che frequentano i forum su internet.

La ricerca, condotta da un team di ricercatori dell'University College di Londra, dell'Università di Birmingham e dell'Università dell'Illinois, ha esaminato 38,4 milioni di post su sette forum per scoprire che gli uomini su internet sono «più tossici e sposano ideologie nichiliste ed estreme contro le donne».

Tra i forum esaminati ci sono The Attraction, Rooshv, SlutHate e Incel.is, nonché i sottogruppi Pick Up Artists (PUA), Men's Rights Activists (MRA) e Men Going Own Own Way (MGTOW) e Involuntary Celibates (Incels): molti di questi esistono da anni, ma secondo i ricercatori negli ultimi tempi le persone che li frequentano sono più radicali e violenti, sposano una retorica di estrema destra e si lasciano andare a commenti espliciti pieni d’odio.

Secondo Southern Poverty Law Center c’è una sovrapposizione tra questi gruppi e quelli che sposano la supremazia dei bianchi: «In entrambi i gruppi si concorda inoltre che il femminismo è la causa del declino della civiltà occidentale».

