L’UCCELLO È SALVO (MA NON POTRÀ PIÙ “VOLARE”) – AL 50ENNE TURISTA TEDESCO CHE SI È PRESENTATO ALL’OSPEDALE DI GROSSETO DOPO UNA MARATONA DI SESSO NON DOVRÀ ESSERE AMPUTATO L'AUGELLO. INSIEME ALLA MOGLIE AVEVA TROMBATO PER 24 ORE FILATE SOTTO EFFETTO DI METANFETAMINE (ECTASY) - A UN CERTO PUNTO L'ARNESE HA "CEDUTO" ED È ANDATO IN NECROSI. IL POVERETTO È FINITO IN OSPEDALE IN CONDIZIONI CRITICHE - ORA L'UOMO E' SEMPRE IN RIANIMAZIONE MA STA MEGLIO. DOVRA' SOLO DIRE ADDIO AI RAPPORTI SESSUALI (TANTO VALE TOGLIERLO...)

Arrivano buone notizie da Grosseto per l'uomo che è stato al centro di uno dei casi più chiacchierati degli ultimi giorni in Toscana. Non si parla più di possibile amputazione del pene, non è più in pericolo e quindi non rischia di morire.

Certo, se l'è vista brutta il 50enne tedesco che l'11 maggio è arrivato in gravi condizioni all'ospedale Misericordia: ancora non è stata stabilita una ricostruzione precisa, ma sembra che circa dieci giorni fa abbia portato avanti una maratona di sesso e sostanze stupefacenti per quasi ventiquattro ore. […]

L'uomo è giunto in rianimazione in condizioni critiche, tra la vita e la morte. Aveva riportato uno shock settico e per lui si era parlato anche di amputazione del pene, rischio per adesso scongiurato. Stando a quanto filtra da Grosseto il cinquantenne avrebbe avuto una gangrena di Fournier, una necrosi tissutale profonda dei genitali maschili che se non trattata può avere conseguenze gravi.

Non sembra essere il caso del cinquantenne, che è stato curato in tempo. L'uomo, però, non potrà più avere rapporti sessuali. Adesso è sempre in rianimazione, sta meglio e potrebbe cambiare reparto a breve, anche se avrà bisogno ancora di cure.

[…] La ricostruzione è da confermare ma sembra che i due abbiano abusato di sostanze stupefacenti: si parla di metanfetamine, i sospetti cadono su un tipo di sostanza ulteriormente trattato, ovverosia l'Mdma, chiamato anche ecstasy. […]

