IL PUNTO MILITARE di Guido Olimpio e Andrea Marinelli

Che i russi avessero problemi di comunicazioni non protette si era capito già nei primi giorni della guerra, quando la Difesa di Kiev aveva intercettato la notizia della morte del generale russo Vitaly Gerasimov, riferita a Mosca attraverso linee non criptate, e la aveva resa pubblica. Era così emerso che il sistema telefonico criptato Era, realizzato lo scorso anno e che doveva resistere «in ogni condizione», non stava funzionando: «Sono state perse tutte le comunicazioni sicure», aveva riferito un ufficiale dell’Fsb, i servizi segreti russi, al suo superiore in Russia, usando una semplice Sim card.

Secondo gli esperti, i problemi erano dovuti proprio ai pesanti bombardamenti russi a Kharkiv — sotto assedio dal primo giorno di guerra — che avevano danneggiato le locali infrastrutture di 3G e 4G, e al fatto che alcuni ripetitori erano stati sostituiti con dispositivi per le intercettazioni: non c’erano abbastanza antenne per far funzionare il sistema russo.

Ukrtelecom conferma un attacco russo

Il provider internet ucraino Ukrtelecom conferma l’attacco informatico russo alla sua infrastruttura, con conseguenti problemi nella fornitura di servizi in tutto il Paese. A dare la notizia Forbes.

Abbiamo avuto accesso a informazioni militari russe L’Ucraina era a conoscenza dei preparativi di Mosca per l’invasione già dal novembre 2021 grazie anche a infiltrati in Russia. A riferirlo il capo dell’intelligence del ministero della Difesa, il generale Kirill Budanov, citato dalla Unian. «Abbiamo fonti, molte fonti che lavorano per noi. Le nostre fonti sono ovunque. Nell’esercito, negli ambienti politici, così come nell’amministrazione presidenziale», ha detto, chiarendo che grazie a un’operazione di cyber intelligence l’Ucraina è stata anche in grado di ottenere «l’accesso all’intero complesso di difesa militare in Russia».

Domani incontro Draghi-Conte

Domani, martedì 29 marzo, alle 17.30 è previsto un incontro tra il premier Mario Draghi e il leader del M5s Giuseppe Conte. La riunione si terrà a Palazzo Chigi, alla vigilia dell’approdo del dl Ucraina nell’Aula del Senato.

Guterres bacchetta Biden: «Ridurre escalation»

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha invocato un immediato cessate il fuoco e chiesto di «abbassare la retorica» per evitare un’escalation della guerra in Ucraina. «Rivolgo fortemente un appello a tutti e alla comunità internazionale — ha detto — perché lavorino con noi per la pace, in solidarietà al popolo ucraino». Abbiamo bisogno — ha aggiunto — «di una de-escalation sia militare sia retorica». Il riferimento è alle parole usate dal presidente Usa Joe Biden, che ha invocato, in modo indiretto, un cambio di regime a Mosca. «Abbiamo migliaia di vittime — ha spiegato — milioni di persone in fuga, stiamo assistendo alla sistematica distruzione delle infrastrutture. Tutto questo deve finire».

Media Kiev: abbattuti aereo e drone russi in regione Kharkiv L’esercito ucraino ha abbattuto un aereo russo e un drone nell’oblast di Kharkiv. Lo ha riferito il Kyiv Indipendent, aggiungendo che si tratta del 124esimo aereo russo abbattuto in Ucraina dall’inizio della guerra, secondo il conteggio ufficiale di Kiev.

Sindaco Kiev, i cadaveri si contano a peso

«Negli ultimi giorni circa 70 tonnellate di cadaveri sono stati trasferiti. Mi sono sempre chiesto perché il conto avvenga sui cadaveri e non sulle persone morte, la risposta è stata molta cruda: perché i cadaveri non sono interi, ma pezzi di carne umana. Per questo motivo oggi non contiamo il numero ma il peso dei cadaveri». A dirlo è il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, in collegamento con Firenze, città con cui è gemellato, in occasione del Consiglio comunale. «La città di Mariupol dove vivevano un milione di persone non esiste più — aggiunge —. Il suo sindaco mi ha detto che oltre l’80% degli edifici della città è stato distrutto. A Kharkiv 1.100 edifici sono stati distrutti, Chernihiv è meta distrutta. Irpin, Hostomel e Borodjanka sono state completamente rase al suolo».

