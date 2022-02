L’UCRAINA RESISTE – L’ESERCITO DI KIEV È RIUSCITO A FAR SALTARE IN ARIA LA RETE FERROVIARIA CHE COLLEGA IL PAESE ALLA RUSSIA, PER IMPEDIRE I RIFORNIMENTI MILITARI ALLE TRUPPE DI MOSCA – PUTIN STA INVIANDO DECINE DI MIGLIAIA DI TRUPPE, SECONDO IL PENTAGONO ANCHE I RISERVISTI – COPRIFUOCO DALLE 17 ALLE 8 NELLA CAPITALE UCRAINA – BIDEN: “CI SONO DUE OPZIONI: O LA TERZA GUERRA MONDIALE O LE SANZIONI” – VIDEO: I CONVOGLI RUSSI DISTRUTTI

convoglio russo distrutto 2

Ucraina: esercito Kiev fa saltare rete ferrovie con Russia

(ANSA) - Le truppe di Kiev hanno fatto saltare in aria diversi nodi ferroviari che collegavano l'Ucraina alla Russia per impedire i rifornimenti militari all'esercito di Mosca. Lo riportano media ucraini, citando una nota delle ferrovie statali.

Ucraina, Russia: ora offensiva a tutto campo. Coprifuoco a Kiev

cittadini ucraini si armano

La Russia ha ordinato al suo esercito di allargare l'offensiva in Ucraina "da tutte le direzioni".

Lo annuncia il portavoce del ministero della Difesa di Mosca.

La Russia ha inviato decine di migliaia di truppe in Ucraina nelle ultime 24 ore. Lo afferma un funzionario del Pentagono, sottolineando che Vladimir Putin ha chiamato anche i riservisti per l'invasione.

esercito russo e ucraino a confronto

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, annuncia il coprifuoco in città dalle 17 alle 8. "Chi sarà trovato in strada sarà trattato da nemico". Ma mentre l'operazione russa in Ucraina continua, Zelensky lancia appelli a vertici Ue e capi di Stato affinché il suo Paese venga accolto nell'Unione e le banche russe vengano escluse dalla piattaforma 'Swift'.

il palazzo colpito da un missile a kiev

Di questo parla con Draghi, che assicura assistenza e si dice d'accordo su Swift, poi chiede a Berlino e Budapest di avere il 'coraggio' di fare la battaglia L'Ungheria dà il via libera. Ma tra Kiev e Mosca è guerra anche sul bilancio dell'offensiva: secondo la Russia sono stati colpiti 821 obiettivi militari e nessuno civile. Mentre per Kiev è stato colpito un palazzo residenziale: ancora ignoto il numero di feriti.

carro armato russo distrutto 2

Il presidente degli Usa, Joe Biden, in un'intervista a Bryan Tyler Cohen, parla esplicitamente di Terza guerra mondiale come alternativa all'imposizione di dure sanzioni alla Russia.

volodymyr zelensky

"Ci sono due opzioni: o la terza guerra mondiale o far pagare" un prezzo alto alla Russia, afferma Biden. "Queste sanzioni sono le più ampie della storia dal punto di vista economico e politico", aggiunge il presidente americano precisando che il suo obiettivo finora è stato quello di tenere la nato unita. Vladimir Putin sta "producendo l'effetto opposto di quello che voleva", mette in evidenza il presidente americano osservando come Putin pensava di poter dividere gli alleati. "La Russia pagherà un prezzo alto", aggiunge.

convoglio russo

L'intelligence ucraina ha ricevuto informazioni su possibili attacchi chimici russi sotto falsa bandiera nelle zone in mano ai separatisti di Donetsk del Donbass, la cui responsabilità verrebbe poi attribuita a Kiev. Lo riferiscono media ucraini, secondo cui alla popolazione locale filo-russa e ai militari di Mosca sarebbero state distribuite maschere antigas per proteggersi da possibili esplosioni di serbatoi industriali con prodotti chimici.

putin biden

La stazione centrale di Kiev è presa d'assalto da chi ha deciso di lasciare la capitale ucraina. Lo ha constatato l'inviato dell'ANSA sul posto. I treni sono infatti gratuiti, basta aspettare (il servizio è limitato) e salire a bordo. Naturalmente i convogli sono stracolmi. Anche perché c'è chi non ha neppure una direzione prestabilita: corre in stazione e sale sul primo treno in partenza da Kiev. Poi si vedrà.

convoglio russo distrutto

Il Cremlino accusa l'Ucraina di aver fatto fallire una possibile tregua rifiutando i negoziati e ha annunciato che nel pomeriggio riprenderà l'avanzata delle forze russe in Ucraina, secondo il piano operativo, a causa dell'assenza di negoziati che Mosca imputa a Kiev. Lo riporta la Tass.

Il presidente ucraino Zelensky si è appellato al popolo affinché non deponga le armi e difenda Kiev assicurando che a breve "arriveranno le armi dai partner" anche europei. Ma mentre Zelensky incita alla resistenza via Twitter, dicendo di aver ricevuto rassicurazioni sugli aiuti anche dal presidente francese Macron, parte l'allarme di un nuovo raid aereo nella capitale e il bilancio si aggrava. Secondo il portavoce del ministero della Difesa russo, Konashenkov, durante la notte sono stati colpiti '821 infrastrutture militari ucraine, di cui 14 piste di atterraggio militari, 19 centri di controllo e nodi di comunicazione, 24 sistemi di difesa aerea missilistica S-300 e Osa, 48 stazioni radar". E sono stati abbattuti 7 aerei da combattimento, 8 elicotteri, 7 droni, 87 carri armati e 28 lanciamissili.".

soldato ucraino a kiev

"Gli occupanti (russi, ndr) volevano bloccare il centro del nostro Stato e mettere i loro burattini qui come a Donetsk. Abbiamo infranto i loro piani", ha detto poi Zelensky parlando alla nazione in un videomessaggio.

Zelensky parla, inoltre, di "momento cruciale" per decidere "una volta per tutte" sull'adesione dell'Ucraina all'Ue e Macron convoca il Consiglio di Difesa perché "questa guerra durerà molto a lungo e dobbiamo prepararci". Anche fuori dai confini ucraini, infatti, il conflitto non dà tregua. Biden ordina che sia immediatamente fornita all'Ucraina assistenza militare per 600 milioni di dollari.

convoglio russo distrutto

La Russia sospende i lanci spaziali dal cosmodromo di Kourou, nella Guyana francese, per via delle sanzioni imposte dall'Ue a Mosca, richiamando lo staff tecnico. Meta Platforms, la casa madre di Facebook, vieta ai media statali russi di pubblicare inserzioni pubblicitarie e di trarre profitto dagli annunci, in qualsiasi parte del mondo.

Diversi allarmi antiaerei in mattinata a Kiev dopo una notte di forti combattimenti ed esplosioni, che si sono udite sempre più vicine al centro della città. Anche verso l'alba di sono sentiti dei colpi, forse di mortaio, provenire da est, nella zona dell'aeroporto di Zhulyany.

carro armato russo distrutto soldato ucraino a kiev missile colpisce un edificio residenziale a kiev bambina nata in un rifugio antiaereo di kiev 2 kiev sotto assedio missile colpisce un edificio residenziale a kiev missile colpisce un edificio residenziale a kiev 3 kiev sotto assedio 9 volodymyr zelensky il palazzo colpito da un missile a kiev fuga dall ucraina