L’ULTIMA ECO-CAZZATA DEL GRUPPO DI ATTIVISTI “EXTINCTION REBELLION”: DOPO AVER LANCIATO DELLA ZUPPA DI POMODORO CONTRO I “GIRASOLI” DI VINCENT VAN GOGH A LONDRA, ALCUNI MANIFESTANTI HANNO PRESO DI MIRA UNA SERIE DI FERRARI IN MOSTRA ALL'AUTOSHOW DI PARIGI – PRIMA HANNO COSPARSO DI UNA SOSTANZA NERA SU ALCUNE AUTO ESPOSTE, POI SI SONO INCOLLATI ALLE CARROZZERIE… - VIDEO

Dopo l'ultima sortita che li aveva visti lanciare della zuppa contro i celebri "Girasoli" di Van Gogh a Londra, gli attivisti di Extinction Rebellion cambiano 'target': vittime della loro azione dimostrativa sono questa volta una serie di Ferrari in mostra all'Autoshow di Parigi. Arrivati in sordina - come al solito - gli ambientalisti hanno cosparso di una sostanza nera la corrazzeria di una serie di auto sportive esposte, per poi incollarsi alle carrozzerie delle vetture e sedersi a terra.

