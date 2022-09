L’ULTIMA MOSSA DELLA REGINA – ELISABETTA POTREBBE AVER DECISO VOLONTARIAMENTE DI MORIRE A BALMORAL: I VENTI DI INDIPENDENZA E UN NUOVO REFERENDUM DELLA SCOZIA NON FACEVANO DORMIRE SONNI TRANQUILLI ALLA SOVRANA, CHE POTREBBE AVER TENTATO DI RINSALDARE IL SENTIMENTO VERSO LA CORONA – IL FERETRO È STATO ACCOLTO DA MIGLIAIA DI PERSONE NEL SUO VIAGGIO DA BALMORAL A EDIMBURGO: MA ERANO LÌ PER SIMPATIA NEI CONFRONTI DI ELISABETTA O PER LA MONARCHIA? - VIDEO

Paola De Carolis per il “Corriere della Sera”

regina elisabetta

Sul feretro la bandiera e una corona di fiori bianchi raccolti per lei nel giardino di Balmoral. Lungo i 280 km del tragitto, un popolo sterminato che le ha reso omaggio come ha potuto, chi abbassando il capo, chi gettando una rosa verso il corteo funebre, chi a cavallo, chi parcheggiando il trattore a bordo della strada.

L'ultimo viaggio di Elisabetta è cominciato ieri dalla tenuta dove la regina «entrando appendeva la corona al cancello». Ha seguito un percorso che la sovrana aveva studiato nei minimi dettagli, è passato davanti alla Crathie Kirk, la chiesa dove Elisabetta si recava ogni domenica, ha attraversato a passo d'uomo il villaggio di Ballater, dove era considerata di casa, ha lambito le città di Aberdeen e Dundee e raggiunto Edimburgo sei ore dopo. Nell'auto dietro la bara la principessa Anna, che ha accompagnato la madre senza mai lasciarla sola.

il feretro della regina elisabetta arriva a edimburgo 6

«Credo che sia venuta a Balmoral perché sapeva che la fine era vicina, voleva morire qui»: tra la gente disposta lungo il Royal Mile, la strada che dal castello della capitale scozzese conduce sino al palazzo di Holyroodhouse, si sentono accenti di ogni regione, lingue di ogni paese e teorie di ogni tipo.

il feretro della regina elisabetta arriva a edimburgo 5

Sally, di Edimburgo, ha preso posto lungo le transenne alle 5 di mattina. Monarchica? «Non particolarmente, ma la regina mi è sempre stata simpatica». In una città dove il 44% della popolazione nel referendum del 2014 ha votato per l'indipendenza, la folla che si è materializzata per Elisabetta ha sorpreso anche le forze dell'ordine. Tantissimi turisti, ma anche tanti scozzesi, chi per strada, chi alle finestre, chi addirittura arrampicato sui lampioni. Perché tanto affetto per la famiglia reale sullo sfondo di note spinte secessioniste? «Non per tutta la famiglia, per Elisabetta», precisa Sally. «Voleva molto bene alla Scozia, era il suo posto preferito e la Scozia ha ricambiato».

il feretro della regina elisabetta arriva a edimburgo 3

Dall'altre parte delle transenne, una simpatica poliziotta bionda che si dondola da un piede a un altro per battere la stanchezza, è d'accordo. «Qui conosciamo soprattutto lei, e la gente le era molto affezionata».

Come se la Scozia assomigliasse più all'Italia che all'Inghilterra, la conversazione si allarga. «Siamo qui perché la morte di questa donna ci ha toccato, non perché vogliamo bene alla famiglia reale», spiega Fergus. «È stata una madre, una nonna, una bisnonna. Si è dedicata completamente al lavoro e alla corona, tanto che due giorni prima di morire ha incontrato due primi ministri... Con quel suo sorriso... e addosso il kilt scozzese. Come si fa a non commuoversi?».

il feretro della regina elisabetta arriva a edimburgo 4

Già, precisa Sarah. «Siamo qui perché vogliamo partecipare a questo momento storico, perché stare con gli altri ci fa sentire meglio e perché in lei vediamo le perdite che tutti noi abbiamo sofferto».

Alle 16:10, dai walkie talkie degli agenti, si capisce che il corteo è vicino. Un poliziotto in bicicletta fila veloce verso la destinazione finale, il palazzo di Holyroodhouse, dove ad attendere il feretro ci sono, oltre alle guardie d'onore, il principe Andrea, riabilitato, sembra, almeno per questo periodo di lutto nazionale, e il principe Edoardo con la moglie Sophie. Le braccia alzate con i cellulari indicano che le auto sono arrivate ed eccole, silenziose, vicinissime, lente. Il feretro è visibile attraverso i finestrini, i colori sgargianti della bandiera che contrastano con la delicatezza dei fiori. Anna appare di profilo, il viso magro, provato.

il feretro della regina elisabetta arriva a edimburgo 2

C'è chi si china, chi applaude, chi si asciuga una lacrima. Per un po' nessuno parla, nessuno si muove. Dopo qualche minuto Sally piega il seggiolino portatile, parlotta con la poliziotta. «Sto cercando di capire a che ora devo arrivare alla cattedrale». È lì, a Sant' Egidio, che il feretro verrà portato oggi pomeriggio con una processione alla quale è atteso anche re Carlo, lì che verrà allestita la prima camera ardente visitabile dal pubblico.

