L’ULTIMA SNIFFATA - PAULA WILLIAMSON, ATTRICE ED EX MOGLIE 38ENNE DI CHARLES BRONSON, IL DETENUTO PIÙ PERICOLOSO DI GRAN BRETAGNA, È STATA TROVATA MORTA NELLA SUA CASA DI STOKE-ON-TRENT: LA DONNA SAREBBE STATA RINVENUTA PRIVA DI VITA CON ACCANTO COCAINA E PILLOLE DA UN UOMO CHE FREQUENTAVA DA DUE SETTIMANE… (VIDEO)

DAGONEWS

paula williamson 8

Paula Williamson, ex moglie 38enne di Charles Bronson, il detenuto più pericoloso di Gran Bretagna, è stata trovata morta nella sua casa di Stoke-on-Trent: la donna sarebbe stata rinvenuta priva di vita con accanto cocaina e pillole da un uomo che frequentava da due settimane. Il nuovo compagno ha chiamato un’ambulanza, ma i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

charles bronson 6

Pare che l'ex attrice di "Coronation Street" sia stata cacciata da una discoteca perché “troppo su di giri” poche ore prima di essere ritrovata morta. La polizia ha dichiarato: «Il corpo di Paula è stato trovato in una casa di Gordon Avenue, Sneyd Green, intorno alle 7 del mattino. Sarà eseguito un esame post mortem per stabilire la causa del decesso. La morte non è considerata sospetta».

paula williamson 13

Il ritrovamento del cadavere di Paula è avvenuto nello stesso giorno in cui Bronson ha annunciato di voler sposare una pensionata di nome Joan, 63 anni, quando verrà rilasciato: «Vogliamo invecchiare insieme. La mia Joan viene dalla stessa epoca e ci piacciono le stesse cose. Siamo tradizionali e abbiamo lo stesso stile e le stesse attitudini. Lei è meravigliosa».

paula williamson 11

Williamson ha sposato il prigioniero più violento della Gran Bretagna all'HMP Wakefield nel West Yorkshire nel novembre 2017. Ma la loro relazione si interruppe poco dopo quando Bronson, 66 anni, vide una foto in cui l’ex moglie era stata immortalata con la testa di un uomo sul seno. Il matrimonio della coppia è stato annullato a giugno dell'anno successivo.

charles bronson 5

Parlando della relazione con Bronson nel giugno di quest'anno, Williamson ha dichiarato: «È triste. Non è mai bello e non mi è rimasto assolutamente nulla. Ho perso il mio lavoro perché ho sposato quest'uomo, la famiglia e gli amici. Non credo nei rimpianti. Tutto accade per una ragione. Ho fatto del mio meglio per lui e resteremo amici. Di sicuro però se avessi voluto migliorare la mia immagine non avrei sposato il prigioniero più famoso della Gran Bretagna. Ciò avrebbe distrutto la mia carriera. E lo ha fatto».

charles bronson e paula williamson 3

Il matrimonio non è mai stato consumato e in Inghilterra e in Galles le nozze possono essere annullate se gli sposi non fanno sesso. Williamson ha quindi chiesto l'annullamento del matrimonio con questa motivazione e Bronson glielo ha concesso.

