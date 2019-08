L’ULTIMA SPIAGGIA – UNA RAGAZZA ARGENTINA DI 17 ANNI È MORTA FOLGORATA DOPO AVER CALPESTATO UN FILO ELETTRICO SCOPERTO SU UNA SPIAGGIA DI PUNTA CANA, NELLA REPUBBLICA DOMINICANA: LA GIOVANE, IN VACANZA CON LA FAMIGLIA, STAVA PASSEGGIANDO A PIEDI NUDI SULLA SABBIA CON I SUOI CUGINI QUANDO…

Alessia Strinati per "www.leggo.it"

melina caputa 9

Calpesta un filo elettrico a piedi nudi sulla spiaggia e muore folgorata. Melina Caputa, 17 anni, è morta durante un viaggio a Punta Cana dove si trovava con i suoi nonni e i suoi fratelli. La ragazza stava passeggiando sulla spiaggia, stava tornando in albergo insieme agli amici e ai fratelli quando ha ricevuto la scossa elettrica che è stata fatale.

melina caputa 4

Ad ucciderla sarebbe stato un filo della corrente scoperto, molto pericoloso. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi ma ogni tentativo di rianimare Melina è stato inutile.

melina caputa 3

Secondo le indagini preliminari sarebbe morta per insufficienza cardio-respiratoria, ma ciò non è ancora stato confermato dall'autopsia. Ora si indaga per capire il motivo per cui il filo fosse scoperto, visto che non è la prima volta che in Repubblica Dominicana si registrano simili incidenti.

melina caputa 2

Sconvolta la famiglia della 17enne, ancor di più i cugini e i fratelli con cui era al momento degll'incidente. Ognuno di loro l'ha salutata con un messaggio sui social, dove la ragazza era molto attiva, così come hanno fatto i suoi amici più cari.

melina caputa 5 melina caputa 1 melina caputa 6 melina caputa 8 melina caputa 7