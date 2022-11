L’ULTIMO SFREGIO – MOMENTI DI RABBIA E TENSIONE AL FUNERALE DI MIRIAM CIOBANU, LA 22ENNE TRAVOLTA E UCCISA LA NOTTE DI HALLOWEEN A PIEVE DEL GRAPPA DA UN’AUTO GUIDATA DA UN RAGAZZO UBRIACO E DROGATO – IN CHIESA SI È PRESENTATO ANCHE TOMMASO, IL FIDANZATO CON CUI MIRIAM AVEVA PASSATO LA SERATA, PRIMA DI LITIGARE E ALLONTANARSI A PIEDI DALLA SUA CASA. LA MADRE DELLA RAGAZZA SI È SCAGLIATA CONTRO DI LUI: “PER RISPETTO NON DOVEVI NEANCHE PRESENTARTI”

Da www.tgcom24.mediaset.it

funerale di Miriam Ciobanu

Oltre 500 persone hanno partecipato ai funerali di Miriam Ciobanu, la 22enne travolta e uccisa la notte di Halloween a Pieve del Grappa (Treviso) dal 23enne Alessandro Giovanardi, al volante con un tasso alcolemico tre volte sopra la soglia consentita e tracce di cannabis nel sangue. Momenti di tensione alle esequie: la madre Adriana si è scagliata contro Tommaso, il ragazzo con cui la 22enne aveva passato la serata prima di allontanarsi a piedi dalla sua casa. "Per rispetto non dovevi neanche presentarti", ha detto la donna.

Quando la madre di Miriam si è accorta della presenza del giovane, ancora con le stampelle per un precedente incidente dove era stata coinvolta anche la ragazza, lo hanno invitato a lasciare la cerimonia per l'ultimo saluto alla 22enne.

Miriam Ciobanu

Le parole del parroco - "Sei bella come i gigli del campo, bella nel tuo nome che intreccia i tratti del tuo destino, bella nei tuoi grandi occhi profondi. Nel giorno del tuo saluto vogliamo parlare di bellezza, quella nascosta in ognuno di noi" ha detto don Gabriele Fregonese, il parroco che ha celebrato i funerali. "Non c'è tempo per farci travolgere dall'odio e dal dolore, ma viviamo al ritmo della bellezza e dell'amore".

ARTICOLI CORRELATI

miriam ciobanu 2 miriam ciobanu 1 MIRIAM CIOBANU miriam ciobanu 1 auto che ha investito miriam ciobanu miriam ciobanu auto che ha investito miriam ciobanu 1 funerale di Miriam Ciobanu