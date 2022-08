L’ULTIMO SFREGIO AL POVERO ALIKA OGORCHUKWU – IL CORPO DELL’AMBULANTE NIGERIANO UCCISO A CIVITANOVA MARCHE È ANCORA IN UNA CELLA FRIGORIFERA DELL’OBITORIO: NON SI PUÒ ANCORA CELEBRARE IL SUO FUNERALE PERCHÉ LA MOGLIE HA RICHIESTO LA PRESENZA DEI FRATELLI DEL MARITO CHE VIVONO IN NIGERIA. MA CI SONO PROBLEMI CON IL VISTO: I DUE NON AVEVANO IL PASSAPORTO E LA PROCEDURA È COMPLICATO…

A quasi un mese dall'omicidio, il cadavere di Alika Ogorchukwu, l'ambulante nigeriano ucciso in pieno centro a Civitanova Marche, è ancora in una cella frigorifera dell'obitorio della cittadina marchigiana.

Nessun funerale, né una previsione - almeno approssimativa - di quando si potrà dare sepoltura all'uomo morto soffocato e schiacciato mentre chiedeva l'elemosina, dopo essere stato inseguito e buttato a terra nel centro della cittadina da Filippo Ferlazzo e ammazzato a mani nude in un corpo a corpo durato diversi minuti e filmato da svariati passanti, nessuno dei quali era intervenuto suscitando molte polemiche .

La cerimonia si svolgerà a San Severino Marche dove l'uomo abitava da sei anni con la moglie Charity e con il figlio. Era stata proprio lei a chiedere che fossero presenti anche i fratelli del marito che vivono in Nigeria. Una richiesta più che legittima ma che sta diventando un ostacolo che rischia di creare un caso diplomatico.

I funerali erano stati dapprima rinviati a dopo Ferragosto. Il Ferragosto, però, è arrivato ed è andato via senza novità. E la vicenda sta creando un forte imbarazzo.

«Siamo tutti attoniti , anche questore e prefetto confessa la sindaca di San Severino Marche, Rosa Piermattei - Siamo in attesa di risposta. Per ora possiamo solo dire che non si terranno di sicuro entro agosto. Speriamo che possano svolgersi nella seconda settimana di settembre. Noi però non possiamo fare altro che aspettare».

E sperare che la data non sia troppo vicina al 25 settembre altrimenti la campagna elettorale rischierebbe di provocare un'ulteriore cannibalizzazione del dolore di una famiglia. «I fratelli di Alika Ogorchukwu non avevano il passaporto - spiega Francesco Mantella, avvocato della famiglia -.Hanno ottenuto finalmente il documento qualche giorno fa. Ora speriamo che si possa accelerare, purtroppo non è facile. Ho ricontattato il consolato italiano a Lagos, e ho cercato di capire a che punto fosse la procedura.

Ho anche spiegato ancora una volta che la loro richiesta di visto non può seguire l'iter normale, complesso, farraginoso, altrimenti non riusciranno mai a venire. Devono essere sottoposti a un iter diverso. Chiamerò per l'ennesima volta il consolato italiano, speriamo di avere finalmente dei tempi definiti e brevi. Non è possibile aspettare sine die».

Né l'avvocato intende farlo, in realtà, «Se non dovessero arrivare risposte concrete mi rivolgerò al ministero degli Esteri e porrò a loro la questione.Non mi resta altra strada».

Il 9 agosto la moglie di Alika Ogorchukwu aveva incontrato la sindaca di San Severino Marche per definire i dettagli della cerimonia. Si erano messi d'accordo per una cerimonia all'aperto, al campo sportivo di San Severino per accompagnare l'ultimo saluto al marito con canti tipici della Nigeria a cui prenderà parte la comunità nigeriana delle Marche. In caso di maltempo - aveva riferito l'avvocato - la cerimonia si sarebbe tenuta all'interno del palazzetto dello sport di San Severino.

Lo slittamento dei tempi rischia di far saltare l'accordo raggiunto e di rendere necessario trovare il modo di far accettare alla donna un funerale diverso da come lo aveva immaginato ma su questo, in assenza di tempi certi, nessuno in queste ore è disposto a sbilanciarsi . Sul fronte giudiziario, invece, il prossimo passaggio importante sarà la richiesta di perizia psichiatrica che la difesa di Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, in carcere con l'accusa di omicidio volontario di Alika, presenterà al gip di Macerata.

