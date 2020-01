2 gen 2020 20:02

L’ULTIMO VOLO - UN 25ENNE DI FIDENZA È MORTO DOPO ESSERSI SCHIANTATO AL SUOLO CON LA SUA TUTA ALARE DOPO UN SALTO DA UN VIADOTTO IN SICILIA - PARE CHE QUALCOSA SIA ANDATO STORTO IN FASE DI ATTERRAGGIO: PROBABILMENTE IL PARACADUTE NON SI È APERTO E L’UOMO È MORTO NEL VIOLENTISSIMO IMPATTO – SOLO LA SCORSA ESTATE SUI SOCIAL RICORDAVA UN AMICO SCOMPARSO IN UN ALTRO TRAGICO LANCIO NEL VUOTO… - VIDEO